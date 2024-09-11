Эксперты Сбера рассказали о трендах в области AI-трансформации госсектора

Фото предоставила пресс-служба Отделение «Банк Татарстан» Сбербанка

Спрос на проекты с использованием искусственного интеллекта со стороны государственных органов сегодня существует на всех уровнях — муниципальном, региональном, федеральном. Он есть в том числе со стороны вендоров, которые разрабатывают коммерческое программное обеспечение. Как этот спрос удовлетворить? Что нужно делать, чтобы проекты с искусственным интеллектом получали реальное воплощение? Об этом эксперты рассказали на сессии Сбера «Технологии искусственного интеллекта в государственном управлении» во время форума Kazan Digital Week.

Алексей Козырев, вице-президент, директор Департамента управления программой «ГосТех» Сбербанка, в своем выступлении подчеркнул, что сейчас наступил этап зрелой, активной цифровой трансформации, когда научились быстро, качественно запускать прикладные сервисы, которые облегчают жизнь гражданам, улучшают условия для ведения бизнеса. Он отметил, что цифровая трансформация подняла волну следующего этапа трансформации — с искусственным интеллектом.

Алексей Козырев, вице-президент, директор Департамента управления программой «ГосТех» Сбербанка:

«Спрос на проекты с использованием искусственного интеллекта со стороны государственных органов уже определен, даже есть реализованные проекты. Это происходит на всех уровнях: муниципальном, региональном, федеральном. Спрос на искусственный интеллект есть в том числе со стороны вендоров, которые разрабатывают коммерческое программное обеспечение. Что нужно делать, чтобы такие проекты получали реальное воплощение? На этапе цифровой трансформации, который уже понятен, было принято решение о том, что государству нужна платформа "ГосТех", которая бы обеспечила упрощение реализации цифровых сервисов, чтобы гражданам и бизнесу было легче жить. Идея платформы в том, чтобы с точки зрения архитектуры, скорости запуска, стоимости разработки цифровая трансформация стала намного более эффективной».

Спикер добавил, что на новом этапе цифровой трансформации нужно применять подход переиспользования технологических стандартных сервисов для построения решений с искусственным интеллектом, ведь эти модели стоят очень дорого.

Владимир Авербах, старший управляющий директор - начальник Управления национального развития AI Сбербанка:

«В прошлом году наша команда помогла регионам провести около 50 специальных дизайн-сессии по AI, где органы государственной власти генерировали идеи, проводили экспресс-оценку и выбирали инициативы, которые хотели бы внести в дорожные карты. С коллегами из Республики Татарстан тоже проводили такую дизайн-сессию. В топ региональных запросов на применение искусственного интеллекта вошли: внедрение больших языковых моделей для обработки, маршрутизации, классификации обращений граждан и подготовки ответов на них; чат-боты и помощники госслужащего для работы с актуальной федеральной и региональной нормативной базой. Частый запрос — решения в области туризма. Это чат-боты, голосовые интерактивные гиды, прогнозирование турпотоков. Также востребованы решения для контроля надзорной деятельности — машинное зрение».

Также Владимир Авербах отметил, что большая языковая модель GigaChat может стать универсальным помощником для госорганов: на её базе можно делать либо специализированных агентов по отдельным областям деятельности, либо универсальных помощников.

Модерировал дискуссию старший заместитель директора по федеральным проектам АНО «Цифровая экономика» Евгений Осадчук. В обсуждении также приняли участие директор Центра цифровой трансформации Республики Татарстан при Министерстве цифрового развития Республики Татарстан Алексей Едельсков, эксперт по региональной экспансии, управляющий директор дирекции развития программы «ГосТех» Сбербанка Григорий Харитонов, заместитель генерального директора группы Arenadata Алексей Журавлёв, уполномоченный по технологиям искусственного интеллекта в Республике Татарстан Булат Замалиев, руководитель направления по работе с органами государственной власти и местного самоуправления «МТС Линк» Александр Чернышёв.