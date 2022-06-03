Эксперты «РТК-Солар» рассказали о росте кибератак на организации Приволжья

Количество кибератак на организации Приволжского федерального округа растет: с марта по апрель объем инцидентов ИБ увеличился на 35%. Такие данные озвучили эксперты компании «РТК-Солар» в рамках общероссийского роуд-шоу по информационной безопасности «КиберДрайв». Мероприятия уже прошли в нескольких городах региона, включая Нижний Новгород, Уфу, Казань и Самару.

Роуд-шоу «КиберДрайв» – это серия обучающих семинаров по кибербезопасности, которые проходят в различных регионах страны уже третий год подряд. В этом году мероприятия пройдут с апреля по ноябрь почти в 50 российских городах. Проводят семинары ведущие эксперты «РТК-Солар». Среди гостей – владельцы бизнеса, представители госорганов, ИТ- и ИБ-специалисты.

Как отмечают эксперты центра противодействия кибератакам Solar JSOC, основными мишенями злоумышленников в ПФО являются телеком, финансы, промышленность, ТЭК и госсектор. Именно в этих отраслях наблюдается самый активный рост кибератак. При этом в апреле растет активность высокопрофессиональных хакерских группировок, чьи действия направлены на промышленный шпионаж и хищение ценных корпоративных данных.

Чтобы обеспечить надежную ИБ-защиту, эксперты «РТК-Солар» посоветовали участникам семинара сначала определить, какие угрозы они считают наиболее актуальными для своих организаций. Сегодня эксперты Solar JSOC выделяют 5 уровней злоумышленников: автоматизированные системы, киберхулиганы, киберкриминал, кибернаемники и группировки, представляющие интересы иностранных государств. Для эффективной ИБ-защиты организации нужно понимать, какие именно хакеры могут ее атаковать.

Для госорганов и объектов критической информационной инфраструктуры скорее подходит комплексная защита от сложных атак, реализуемая экспертами Solar JSOC. Небольшие организации могут ограничиться базовой защитой, которую можно разделить на три основных направления. Первое — это безопасность ИТ-периметра. Начать эксперты советуют с его инвентаризации и контроля уязвимостей с помощью сервиса Vulnerability Management (VM) платформы Solar MSS.

Второе направление — безопасность внутренней инфраструктуры. Здесь крайне важно организовать защиту от разнообразного вредоносного ПО с помощью сервисов защиты от сетевых угроз (UTM) и защиты почты (SEG). Также можно подключить сервис защиты от продвинутых угроз (Sandbox), который поможет отразить более сложные и замаскированные вирусы и вредоносные файлы.

Третье важное направление — это защита веб-ресурсов от DDoS-атак (сервис Anti-DDoS) и от взломов (сервис WAF). Как рассказали эксперты «РТК-Солар», в марте количество заявок на подключение услуг Anti-DDoS выросло более чем в 200% в сравнении с февралем этого же года.

Кроме этого, эксперты «РТК-Солар» посоветовали уделить внимание обучению сотрудников навыкам киберграмотности, ведь в большинстве случаев именно работники «пускают» хакеров в корпоративную сеть, когда открывают фишинговые письма и проходят по подозрительным ссылкам.

Также эксперты подчеркивают: за последние месяцы из-за санкций множество зарубежных вендоров покинули российский рынок или собираются это сделать в ближайшее время. Около половины российских организаций сегодня нуждаются в срочном импортозамещении иностранных средств защиты, особенно с учетом возросших в разы киберрисков.

В таких условиях крайне важно защитить организации любой отрасли и размера от интернет-угроз с помощью отечественных шлюзов веб-безопасности (например, с помощью решения Solar webProxy класса SWG). SWG позволяет контролировать интернет-трафик корпоративных пользователей, запрещать доступ к нежелательным ресурсам, блокировать навязчивую рекламу, в том числе с вредоносным содержимым.

Не менее актуальна сейчас и защита организаций от внутренних угроз информационной безопасности. С конца февраля российские эксперты по кибербезопасности отметили рост объема утечек информации и изменение их характера. Некоторые сотрудники или фрилансеры, работавшие на российские компании, по идейным мотивам решили нанести ущерб работодателям путем слива данных. На фоне непростой экономической ситуации появилось больше желающих выгрузить данные и продать их на сторону.

В этой связи эксперты «РТК-Солар» советуют компаниям действовать превентивно и оперативно брать на вооружение передовые решения для защиты от утечек информации (такие как DLP-система Solar Dozor), не дожидаясь, пока произойдет крупная утечка и компании будет нанесен масштабный финансовый и репутационный ущерб.