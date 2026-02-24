Эксперты РТ: Защита Отечества – это не только армейская служба, но и ежедневный труд

Представители Татарстана на площадке Экспертного клуба прокомментировали смысл Дня защитника Отечества, отмечавшегося накануне, и поделились своим пониманием актуальности праздника. Ранее, согласно данным соцопроса, 71% россиян назвал служение национальной чертой.

Заместитель председателя Комитета Государственного Совета РТ по законности и правопорядку Ринат Фазылов выразил уверенность, что 23 Февраля – это не просто дата в календаре, а символ национальной памяти и гордости. По его мнению, ценность праздника заключается в чествовании всех, кто стоял и стоит на страже Родины: от солдат Великой Отечественной войны до современных военнослужащих.

На взгляд депутата, в эпоху глобальных вызовов День защитника Отечества подчеркивает актуальность патриотизма, воспитывая в подрастающем поколении уважение к истории и готовность к защите Родины, а его смысл – в сохранении преемственности поколений, где каждый мужчина осознает свою роль в судьбе страны. «И служение Родине – это национальная черта россиян, а сила России – в людях, готовых ее защищать», – убежден он.

Член Общественной палаты РФ от РТ, советник председателя ОГО ФСО «Динамо» Республики Татарстан Ольга Павлова заметила, что «защитник – это не только человек в форме». «Это врач, который дежурит ночью. Учитель в сельской школе. Инженер на оборонном предприятии. Отец, который воспитывает сыновей и дочерей в уважении к старшим и любви к Родине», – заявила она.

Данные соцопроса об отношении к служению общественница сочла закономерными. «Исторический опыт страны формировался в условиях серьёзных вызовов, и именно способность к мобилизации, солидарности и дисциплине позволяла сохранять устойчивость», – выразила уверенность она, уточнив, что служение в российской традиции не сводится лишь к военной сфере.

По мнению Павловой, в Татарстане это особенно заметно. «Регион демонстрирует высокий уровень социальной консолидации. Предприятия промышленного комплекса выполняют стратегические задачи. Научное сообщество усиливает технологический потенциал. Общественные организации системно поддерживают семьи военнослужащих и развивают добровольческие инициативы. Для многих жителей служение выражается не в декларациях, а в качестве ежедневной работы. Руководство республики в своей управленческой логике последовательно делает акцент на эффективности, ответственности и уважении к человеку труда», – перечислила она.

Ценность Дня защитника Отечества в современных условиях заключается в признании роли каждого, кто укрепляет страну, добавила член Общественной палаты РФ. На ее взгляд, в Татарстане служение «проявляется через дисциплину, профессионализм и солидарность». Именно такая практическая модель патриотизма формирует основу для долгосрочного развития региона и страны в целом, заключила она.

Профессор кафедры общей и этнической социологии, заместитель директора по научной детальности Института социально-философских наук КФУ Мария Ефлова заявила, что День защитника Отечества имеет важную идеологическую и ценностную значимость, а также хранит традиции и уважение к военным профессиям и героизму защитников страны.

Обратив внимание на историю праздника, преподаватель выразила убежденность, что он имеет в том числе и важную воспитательную ценность. «В канун праздника мы чествуем ветеранов боевых действий, вспоминаем моменты истории, когда наша доблестная армия защищала границы Родины, и нас переполняет чувство гордости за свою страну и готовность встать на её защиту», – описала она сценарий эмоционального переживания 23 Февраля.

«В воспитании молодежи важно формировать солидарность поколений: связь поколений через воспоминания ветеранов и рассказы молодежи о подвигах предков. День защитника Отечества – важный день, важный праздник, способствует объединению народа вокруг идеи защиты своего государства и сохранения мира», – заключила Ефлова.

Генеральный директор АНО «Центр развития профессиональных компетенций» и депутат Госсовета РТ Эмиль Губайдуллин высказал мнение, что День защитника Отечества – это не только символ воинской доблести и мужества, но и глубокий социальный и культурный институт, который формирует чувство ответственности за будущее страны.

По его словам, для него как руководителя и как человека, который занимается развитием человеческого капитала, этот день – еще и напоминание о том, что защита Отечества – это не только армейская служба, но и ежедневный труд, профессиональная ответственность и вклад в развитие общества. «Когда молодые люди получают образование, строят карьеру, реализуют свои таланты в промышленности, образовании, здравоохранении или социальной сфере, они тоже укрепляют страну и делают ее сильнее», – подчеркнул он.

«Особенно важно говорить о том, что современные формы патриотизма и служения Родине – это не только участки боевой службы, но и участие в жизни общества: через образование, профессиональное мастерство, работу в командах, реализацию значимых проектов. Каждый, кто честно делает свое дело в интересах своей семьи, своего города и своей республики, вносит вклад в общую безопасность и благополучие», – добавил Губайдуллин.

На взгляд Губайдуллина, День защитника Отечества – это праздник, который должен объединять поколения, укреплять взаимное уважение и гордость за свою историю. Он поблагодарил всех, кто своей службой, своим трудом защищает мир и строит будущее страны.

Детский хирург Кирилл Булатов, член Комиссии Общественной палаты РТ по социальным вопросам и здравоохранению и заместитель руководителя республиканского движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!»

назвал патриотизм очень важной чертой любого гражданина.

«Патриотизм – это синоним слова преданность, а для мужчины очень важно – быть преданным. Преданным своей семье, своей работе и, конечно же, своей Родине. Считаю, что важнее этих ценностей нет ничего в жизни. Поздравляю всех защитников с праздником. Всем мирного неба над головой», – подытожил врач.