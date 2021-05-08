Эксперты РТ: Важно дать четкое понятие экстремизма и сохранить здоровую конкуренцию идей

Законопроект о запрете баллотироваться в Госдуму участникам экстремистских групп давно назрел, так как вмешательство внешних заинтересантов уничтожает диалог и превращает политику в бесконечный конфликт. Однако важно четко определять понятие экстремизма, чтобы не наносить ущерб здоровой конкуренции идей и позиций. Такое мнение выразили члены Экспертного клуба.

По мнению директора Института педагогики, психологии и социальных проблем кандидата исторических наук Вадима Козлова, работа по профилактике экстремизма, которую в последние годы системно проводит государство, дает результаты.

«Дальнейшее совершенствование законодательной базы с целью недопущения радикализма в политическое пространство целиком оправдано и работает на дальнейшее повышение субъектности российского государства», — считает член Совета при Президенте Татарстана по межнациональным и межконфессиональным отношениям.

Допуск участников экстремистских групп к государственным и муниципальным должностям, а также финансированию политических мероприятий наносит урон действиям государства и его национальной безопасности, рассказал завкафедрой конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Андрей Большаков. При этом за рубежом любой намек на протестные акции против своей страны считается преступлением и жестко подавляется (протесты в Капитолии в США, выступления против антиковидных мер в Европе).

«Но одно дело, когда протесты носят сугубо внутренний характер, а другое дело, когда действующих депутатов различного уровня финансируют на зарубежные деньги, а они участвуют в мероприятии, которое посвящено антиправительственной деятельности (в России, за рубежом), подготовке активистов для протестных митингов, планов митинговой активности и пр. Это должно пресекаться существующим законодательством, его нормами», — заявил эксперт.

Однако правоприменительные практики должны быть очерчены четким определением экстремизма и не ущемлять здоровую конкуренцию идей и позиций в обществе. «Построение общенационального консенсуса по ключевым вопросам устройства и развития России является важнейшей основой вытеснения экстремизма из общественной жизни», — добавил, в свою очередь, доцент кафедры политологии КФУ, кандидат политических наук Виктор Сидоров.