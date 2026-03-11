Эксперты РТ: В женщине следует видеть в том числе и полноценного участника развития

Представители Татарстана на фоне прошедшего Международного женского дня прокомментировали изменение роли женщины в современном обществе на площадке Экспертного клуба.

Генеральный директор АНО «Центр развития профессиональных компетенций» Эмиль Губайдуллин заметил, что сейчас женщины всё активнее участвуют в экономике, управлении, науке, образовании и общественной жизни, при этом сохраняя важнейшую роль в семье и воспитании детей. Соответственно, по его словам, современная женщина часто совмещает несколько социальных ролей.

«В сфере профессионального образования мы особенно видим эти изменения. Всё больше девушек выбирают технические и инженерные направления, участвуют в чемпионатах профессионального мастерства, создают собственные проекты и уверенно строят карьеру. Это говорит о том, что общество становится более открытым к талантам и возможностям каждого человека», – выразил уверенность он.

Поэтому, по мнению Губайдуллина, система образования и профориентации должна помогать девушкам раскрывать свой потенциал, поддерживать их профессиональный выбор и давать равные возможности для развития.



Первый проректор и проректор по научной работе Казанского инновационного университета Игорь Бикеев в свою очередь констатировал, что за последний век распределение социальных ролей между мужчиной и женщиной существенно изменилось. Давно уже большинство женщин работают не только внутри семьи, но и за ее пределами семьи, «затрачивая при этом много времени и энергии». Такая ситуация, на его взгляд, создает множество разнообразных последствий и рисков.

«В этой связи главная и весьма нетривиальная для мужчины и женщины задача – сохранить самое ценное: любовь друг к другу, взаимное уважение и, конечно, крепкую семью. Ведь оба нуждаются в сбережении. И вклад женщин в решение этой задачи огромен, поскольку распространенные у них качества – сопереживание, милосердие, заботливость, внимание к мелочам – укрепляют положительные отношения, связывают людей между собой», –убежден доктор юридических наук.

По его словам, современные реалии вынуждают женщин искать золотую середину совмещения семейной и публичной жизни. «Каждая из них пытается найти свой баланс, всё индивидуально, единого рецепта нет. И в нахождении этого баланса, поддержке своей любимой колоссальна роль мужчины», – подчеркнул юрист, добавив, что на эти вызовы следует отвечать усилиями всего общества, в том числе с помощью инструментов социальной архитектуры.

Преподаватель уверен, что для отношений мужчины и женщины большое значение играют их национальные и религиозные традиции и что «это серьезный фактор в выборе своей половинки на всю жизнь». «Что меня радует? Я часто выступаю перед молодежными аудиториями и задаю им вопрос о том, является ли для них ценностью крепкая семья. И подавляющее большинство девушек и юношей говорят, что да, является», – подытожил он, добавив, что представителей молодежи необходимо подготовить, чтобы они «эту ценность создали и сохраняли всю жизнь».

Депутат Государственной Думы России от Татарстана Айдар Метшин заметил, что женщина в России сейчас – «и мать, и профессионал, и тот самый эмоциональный якорь, который держит семью в любой турбулентности». При этом он убежден, что особенно сила женщин стала видна после начала специальной военной операции.

«Хрупкие жены, матери, бабушки, дочери и сестры встали за спинами наших ребят, став настоящим крепким тылом. Именно они первыми взялись за организацию гуманитарной поддержки, днями и ночами плетя маскировочные сети, отливая окопные свечи. У нашего гуманитарного движения во многом женское лицо», – объяснил он свою позицию.

При этом, на взгляд парламентария, несмотря на сложности, российские женщины остаются женщинами в истинном понимании этого слова – прекрасными, чуткими, мудрыми, рожают и воспитывают детей, всегда готовы найти слова поддержки для каждого.

«А задача государства, конечно, поддержать женщину. Не на словах, а делом: это современные доступные детские сады, гибкие графики их работы – в этой связи стоит упомянуть поручение Владимира Путина о продлении работы детских садов. И таких решений государство принимает множество, чтобы поддержать Женщину, Мать, Наставницу», – выразил уверенность депутат.

Член Общественной палаты России от Татарстана Ольга Павлова обратила внимание на то, что Международный женский день – хороший момент для разговора о роли женщин в обществе, которое стремительно меняется и требует всё большей устойчивости от социальных институтов.

«Российская женщина в XXI веке живет в условиях многослойной ответственности. Карьера, семья, воспитание детей, участие в общественной жизни – эти роли уже не распределяются поочередно, они существуют одновременно. Именно поэтому современная женщина нередко становится ключевым управленцем собственной жизненной системы: она принимает решения, координирует ресурсы, выстраивает баланс между работой, домом и развитием», – акцентировала общественница.

Вместе с тем доктор педагогических наук напомнила, что общественное ожидание сохраняет традиционную рамку: женщина по-прежнему воспринимается как хранительница семейных ценностей и культурной преемственности. Соответственно, баланс между традицией и модернизацией становится одним из главных вызовов.

«В этой ситуации всё большее значение приобретает то, что можно назвать социальной архитектурой. Речь о создании инфраструктуры возможностей: доступном образовании, гибких форматах занятости, развитии предпринимательства, городской среде, которая учитывает потребности семей», – выразила уверенность она.

Кроме того, Павлова отметила, что региональный опыт показывает: устойчивые модели возникают там, где модернизация не разрушает культурную основу. «В Республике Татарстан, например, заметен интересный баланс. Здесь сильны традиционные представления о семье и роли женщины в ее сохранении, но одновременно растет число женщин-руководителей, предпринимателей, управленцев в социальной и образовательной сферах», – привела она пример.

На взгляд члена Общественной палаты РФ, подобная «комбинация формирует новую ролевую модель: женщина как носитель культурной идентичности и как активный участник экономического развития региона».

По мнению Павловой, в ближайшие годы ключевой задачей станет снижение социальной неопределенности. Женщины особенно чувствительны к таким изменениям, потому что именно они чаще всего принимают на себя функции стабилизатора в семье. «Поэтому эффективная социальная архитектура должна давать понятные инструменты – от поддержки занятости до систем образования и здравоохранения, которые позволяют женщине планировать будущее», – убеждена она.

По словам заслуженного тренера РФ, будущее российской социальной модели во многом будет определяться тем, насколько государство и общество научатся видеть в женщине не только символ традиции, но и полноценного участника развития. «Там, где этот баланс найден, появляются устойчивые семьи, сильные регионы и долгосрочный рост. Именно такой подход сегодня становится стратегическим ресурсом страны», – резюмировала она.