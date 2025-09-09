Эксперты РТ увидели в новом казанском мурале «Культурный код» символ будущего мира

Делегаты IV Казанского глобального молодежного саммита 29 августа создали на городской набережной новый мурал под названием «Культурный код» – как знак единства и культурного многообразия. Создание арт-объекта приурочено к получению Казанью в 2026 году статуса культурной столицы исламского мира.

Над муралом работали представители Бразилии, Бангладеш, Катара, Колумбии, Мексики, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Омана, Нигерии, Филиппин, Южной Африки и других стран. На появление нового арт-объекта представители Татарстана отреагировали на площадке Экспертного клуба.

В частности, генеральный директор Центра развития туризма Республики Татарстан, основатель Академии молодежной дипломатии, член правления АНО «Лидеры международного сотрудничества» Дильбар Садыкова увидела в создании мурала не просто художественное событие, а «активность включения города в глобальный культурный процесс, который работает в обе стороны».

Общественница отметила, что созданный с привлечением международных практик мурал «говорит на языке, понятном жителям любого мегаполиса, и тем самым стирает границы», а также украшает город и указывает на его открытость и следование мировым трендам.

«Но главная ценность – в обратном процессе. Глобальный арт-объект заставляет нас, жителей, по-новому взглянуть на свое собственное, локальное – отражает нашу идентичность и национальные элементы», – обратила внимание на дополнительный смысл произведения основатель Академии молодежной дипломатии.

Президент Лиги студентов РТ Шамиль Якупов во многом солидаризировался с этой точкой зрения. По его мнению, мурал подчеркивает «важность культурного обмена и единства в многообразии», а его создание накануне получения Казанью статуса культурной столицы исламского мира «символизирует стремление к открытости и толерантности».

Кроме того, убежден он, это произведение также символизирует единство, «вдохновляя молодежь активно участвовать в культурной жизни и налаживать диалог между народами».

«Важно, чтобы такие инициативы вдохновляли молодежь и всех жителей города активно участвовать в культурной жизни, способствуя формированию более инклюзивного общества. Мурал может стать началом новых проектов и инициатив, направленных на укрепление культурных связей и сотрудничества между народами», – добавил он.

Член Общественной палаты РФ от РТ, заслуженный тренер России Ольга Павлова сочла создание мурала «Культурый код» ярким примером того, как «культурное многообразие и диалог становятся основой для международного сотрудничества и укрепления имиджа города на мировой арене».

По словам общественницы, в условиях глобальных вызовов и перемен важно демонстрировать единство и уважение к различиям. Соответственно, такие инициативы – «это мощный инструмент формирования позитивного восприятия казанской идентичности как открытой, современной и толерантной».

Павлова также обратила внимание на то, что над муралом работали представители самых разных стран и континентов – от Латинской Америки до Аравийского полуострова. «Этот символический мост культур превращается в живую иллюстрацию идеи, что будущее мирового сообщества строится на диалоге и уважении к традициям других народов», – убеждена она.

В связи с этим заслуженный тренер констатировала, что получение Казанью статуса культурной столицы исламского мира в 2026 году окажется событием, которое не только подчеркнет роль региона в глобальной культурной повестке, но и станет платформой для межконфессионального и межкультурного взаимодействия.

«Для России подобные инициативы – это шанс продемонстрировать свою открытость и способность объединять разные культуры на базе общих ценностей. В эпоху, когда дипломатия все чаще переходит в плоскость культурных мостов и мягкой силы, казанский мурал – это пример правильного курса», – выразила уверенность член Общественной палаты РФ.

Таким образом, произведение уличного искусства показывает, что современный город – «это не только центр исторического наследия, но и площадка для диалога, обмена опытом и формирования позитивного имиджа России как страны, способной стать надежным партнером на международной арене», добавила она.

«В целом «Культурный код» – это не просто арт-объект, а яркий символ того, что будущее за многообразием, уважением и взаимным пониманием. И такие инициативы, без сомнения, будут играть важную роль в укреплении международных связей и создании более гармоничного мира», – резюмировала Ольга Павлова.