Эксперты РТ: Участники СВО приумножают победы России в локальных вооруженных конфликтах

Российские регионы в условиях проведения на Украине специальной военной операции (СВО) должны поддерживать своих воинов, восстанавливать промышленность и противодействовать не только военным силам Украины, но и западным пропагандистам, уверен завкафедрой конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Андрей Большаков. В Татарстане, по его словам, это делают «достаточно масштабно и успешно». Своим мнением он поделился на площадке Экспертного клуба.

«Героев должны помнить и знать, они приумножают славные победы советской и российской армий в Великой Отечественной войне, локальных вооруженных конфликтах», – сказал Большаков, комментируя встречу вернувшихся из зоны СВО казанских Героев России – жителя Пестрецов Ивана Додосова и уроженца Алькеевского района Раиля Габдрахманова.

Оба героя являются примером для подрастающего поколения, отмечает кандидат политических наук, член Российской ассоциации политических наук, доцент кафедры религиоведения Института социально-философских наук КФУ Зоя Силаева. «Человечность, сострадание, бескорыстное желание прийти на помощь нуждающемуся… Все эти качества сохранились у нас благодаря исторической памяти. Мы гордимся своими героями!» – подчеркивает она.

Участники СВО герои не только из-за высоких наград, подчеркивает председатель комитета Государственной Думы по контролю Олег Морозов. «За Родину под пули идут люди высочайшей мотивации, наследники великого российского воинства», – считает он.

С ним согласен кандидат экономических наук, доцент Мунир Гафиятуллин – по его словам, татарстанские ребята проявляют на Украине большое мужество, защищая жителей Донбасса.

Подробнее о том, как в Казани встречали Героев России Ивана Додосова и Раиля Габдрахманова читайте в репортаже «Татар-информа».