6 июля в Рио-де-Жанейро стартовал XVII саммит БРИКС, к которому объединение подходит в расширенном составе. Одним из ключевых двигателей этого процесса выступает Россия — страна, которая продолжает играть центральную роль в формировании нового мирового порядка.

Прошлогодний саммит в Казани стал важным шагом в развитии международного диалога внутри БРИКС и продемонстрировал растущее влияние России как идейного и политического лидера группы.

Растущее число стран, стремящихся к партнерству с БРИКС, подтверждает несостоятельность политики изоляции, проводимой рядом западных государств. Наоборот, Россия укрепляет позиции как архитектор нового мироустройства, ориентированного на равноправие, уважение суверенитета и устойчивое развитие.

Эти и другие аспекты глобальной трансформации обсудили члены экспертного клуба.

Член Комитета Госдумы по защите конкуренции Айдар Метшин отмечает, что Президент РФ Владимир Путин чётко обозначил курс России на многополярный мир, и сегодня мы видим, как этот подход становится реальностью — когда ни один центр силы больше не диктует условия всему миру. Растущая роль объединений вроде БРИКС подтверждает это. Казань, как площадка ключевых международных форумов, в том числе саммита БРИКС, активно участвует в формировании этой новой архитектуры — через открытость, партнёрство и ориентацию на Восток.

Эксперт Общественной палаты РТ Игорь Бикеев считает, что Россия стояла у истоков создания БРИКС, и сегодня, опираясь на принципы, отражённые в Казанской декларации 2024 года — равенство, открытость, справедливость, многополярность — продолжает усиливать объединение. Татарстан активно включён в этот процесс: республика становится площадкой диалога и сотрудничества, а наш Казанский инновационный университет развивает партнёрства с Китаем, Кубой, Казахстаном и другими странами БРИКС, реализуя проекты общественной дипломатии вместе с Россотрудничеством и Общественной палатой.

Член Общественной палаты РФ от Республики Татарстан Ольга Павлова отмечает, что проведение саммита БРИКС в Казани стало значимым событием для региона, объединившим десятки стран и международных организаций, в том числе из исламского мира, и является поводом для особой гордости Татарстана. Сегодня БРИКС играет важную роль в формировании справедливого миропорядка, укреплении финансовой независимости и развитии альтернативных торговых механизмов. Россия — один из идейных лидеров объединения, а наш регион продолжает вносить вклад в укрепление международных связей, продвижение технологических инициатив и расширение сотрудничества с государствами Африки, Латинской Америки и Евразии.

Эксперт Евгения Храмова заявляет, что ещё в 2007 году в Мюнхене Президент Владимир Путин чётко обозначил курс России на справедливый и безопасный для всех миропорядок. Сегодня мы видим, как эта позиция воплощается в расширяющемся сотрудничестве с единомышленниками по всему миру, особенно в рамках БРИКС. Объединение растёт за счёт добровольного притяжения стран, заинтересованных в равноправии и взаимной выгоде, а Татарстан как площадка саммита и активный участник международного взаимодействия наглядно демонстрирует прочность и перспективность этого курса.