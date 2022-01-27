Эксперты РТ рассказали, какую поддержку получает талантливая молодежь в республике

Президент России Владимир Путин сделал встречи с талантливой молодежью традиционными. Только в прошлом году глава государства четыре раза общался с молодыми учеными, студентами и школьниками. В Татьянин день Президент РФ также встретился со студентами.

Члены экспертного клуба ответили, как оценивают усилия Президента и власти по поддержке талантливой молодежи, что делается в этом направлении в республике и какие еще усилия необходимо предпринять для развития научного и творческого потенциала молодежи.

Исполнительный директор АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0» Айдар Акмалов считает, что федеральные программы создания региональных центров поддержки одаренных детей и молодежи учитывают практику субъектов.

«В Республике Татарстан с 2020 года действует Республиканский центр выявления и поддержки одаренных детей и молодежи по модели образовательного центра „Сириус“. Создан он на базе Университета Талантов. Опорной площадкой выступает оздоровительно-образовательный комплекс „Дуслык“ Республиканского олимпиадного центра Министерства образования и науки Республики Татарстан», — пояснил он.

По его словам, подобные центры позволяют молодым талантам всесторонне развиваться и жить в регионах. Ученикам и студентам становится интереснее заниматься наукой, творчеством, спортом. Они вместе с учеными, инженерами, деятелями искусства, спортсменами работают над совместными задачами от конкретных компаний. В текущем учебном году компании и вузы поставили более 50 практических задач.

«Для самих молодых людей региональные центры становятся „одним окном“ для получения мер государственной поддержки, поскольку через региональные центры выстраивается вся экосистема профессионального развития и самореализации», — добавил он.

Председатель общественной организации «Казанский центр "Достижения молодых"» Ляля Бикчентаева считает, что создание отдельных условий для развития и профессиональной ориентации детей разного уровня знаний и интересов — это очень важная и эффективная работа.

«В начале нулевых в гимназии, где я училась, был создан отдельный „академический“ класс для старшеклассников, проявляющих особые успехи в учебе или предметных олимпиадах. Кажется, тогда опыт отдельной работы с одаренными детьми не был так распространен, мы были в числе первых. Класс был малочисленным, школа предоставляла возможность дополнительных занятий с вузовскими преподавателями. Я отлично помню, что моя жизнь буквально разделилась на „до“ и „после“ попадания в этот класс», — рассказала она.

Как отмечает Бикчентаева, если ребёнок (а такие дети, конечно же, есть везде, не только в крупных городах) проявляет интерес к тем или иным областям, задача государства сделать все, чтобы у него были наставники, мотивирующая среда, в которой ему комфортно.

«И я очень рада, что такие возможности появятся у большего числа детей», — заключила она.

Председатель РМОО «Молодежная Ассамблея народов Татарстана» Тимур Кадыров отмечает, что в этом году было принято знаменательное решение — создание региональных площадок для выявления и поддержки одаренной молодежи.

«Таким образом, возможность показать себя, заявить о своих способностях можно не только в рамках своего города или региона, но и на всю страну, получив при этом соответствующую поддержку от правительства», — пояснил он.

В Республике Татарстан, по словам эксперта, на протяжении многих лет молодежь ведет за собой общество, создает тренды и популяризирует определенные сферы жизни общества.

«Правительство Татарстана и профильные министерства регулярно проводят конкурсы грантов, благодаря которым ребята имеют возможность не просто громко заявить о себе, но и получить поддержку своих инициатив. Благодаря такой поддержке со стороны Правительства Татарстана и Президента республики Рустама Нургалиевича, мы можем наблюдать, как молодежь претворяет в жизнь свои самые смелые идеи и меняет окружающий мир к созидательному развитию», — добавил Кадыров.