Эксперты РТ рассказали, какие трудности видят в проведении ДЭГ

На прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает единые правила проведения ДЭГ для всех регионов и на выборах всех уровней. На выборах в сентябре 2021 года система ДЭГ применялась в семи регионах РФ — Москве, Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях.

На прошлой неделе также стало известно, что Центризбирком получил шесть заявок от регионов, желающих использовать ДЭГ на выборах в единый день голосования в 2022 году. Члены экспертного клуба Республики Татарстан высказались о том, готовы ли избиратели к такой форме голосования.

Заведующий кафедрой конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского (Приволжского) федерального университета Андрей Большаков считает, что дистанционное электронное голосование — это то будущее, к которому мы идем. Оно неминуемо. Но при этом пока в России ДЭГ скорее добавочная процедура, по которой голосуют отдельные субъекты федерации и муниципальные образования.

«Общенациональное голосование пока невозможно из-за отсутствия владения некнопочными телефонами части населения, в основном пенсионного возраста, присутствия в России отдаленных территорий, где люди предпочитают голосовать традиционным способом, отсутствие оборудования для обработки результатов в ряде субъектов Федерации. Но все это легко преодолимо и к 2030 году в России фактически не будет заметно. Останется одна нерешенная проблема: доверие общества к результатам электронного голосования», — пояснил он.

По мнению Большакова, во многих странах мира, в том числе и в России есть большие группы людей, которые не верят результатам «электронного голосования».

«Публичный мониторинг результатов им никак не помогает в этом. Как проконтролировать каждый голос? Как проконтролировать тех людей, которые обеспечивают технологии электорального голосования?», — резюмировал он и добавил, что проблема доверия не может быть решена только техническими новинками или соображениями удобства.

Кандидат политических наук, член Российской ассоциации политических наук Зоя Силаева отметила, что ДЭГ имеет свои плюсы и свои минусы.

«Голосовать можно будет с любого устройства, независимо от места нахождения, нет привязки к своему избирательному участку и округу. Это удобно всем. Особенно это важно для тех, кто проживает в удаленных или труднодоступных местах, а также тем, кто в силу разных причин не может самостоятельно добраться до избирательного участка», — подчеркнула она.

Как считает эксперт, все же актуальными остаются вопросы о свободе волеизъявления и тайны голосования, информационной безопасности процесса, надежной идентификации голосующих, доступа к Сети для всех желающих.

По словам Силаевой, у жителей республики, скорее всего, ДЭГ не вызовет технических трудностей.

«Жители Татарстана традиционно проявляют высокий интерес к избирательному процессу и новым технологиям. Наша республика — одна из передовых в области цифровизации, поэтому внедрение ДЭГ не вызовет технических трудностей», — резюмировала она.

Политтехнолог, генеральный директор агентства «Теория Дарвина» Владимир Кутилов также отметил, что процесс цифровизации необратим и затронет в конечном итоге все аспекты общественной жизни и государственного управления. Выборы в этом смысле не исключение.

«Но, во-первых, нужно понимать, что готовность регионов к проведению ДЭГ различная. Дело здесь не только в доступности цифровых сервисов и проникновении широкополосного доступа в интернет. Основной вопрос здесь в доверии к электронным сервисам, а также в вопросах отказоустойчивости существующей ИТ-инфраструктуры регионов», — подчеркнул он.

Как пояснил эксперт, отношение регионов к ДЭГ различное. «Например, в Татарстане, где традиционно высокая явка на выборы, власти предпочитают не ставить под угрозу легитимность голосования, регион в эксперименте по ДЭГ не участвовал. В тех же регионах, где явка на выборы низкая, ДЭГ, безусловно, хороший способ поднять активность избирателей, привести на голосование тех, кто обычно на участки не доходит», — заключил он.