Эксперты РТ прокомментировали крупные события в Год празднования 1100-летия ислама

В Год празднования принятия 1100-летия ислама Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании Республиканского организационного комитета анонсировал крупные события. Члены Экспертного клуба поделились мнением, какое значение это имеет для республики.

Председатель РМОО "Молодежная Ассамблея народов Татарстана«Тимур Кадыров считает, что 1100-летие со дня принятия ислама в качестве государственной религии Волжской Блугарией — значимая дата не только для Татарстана, но и для всей России, для всего мусульманского сообщества нашей страны.

«Тот факт, что в нашей республике одинаково уважительно относятся к важным историческим датам всех традиционных религий, является основой дружеских отношений на протяжении многих веков», — подчеркнул он.

Он отметил также, что торжественные мероприятия, которые развернутся в этом году на территории Татарстана, дадут возможность не только рассказать об истории появления ислама на этих землях, но познакомиться с историей развития и дальнейшего распространения одной из религий в России. Все это позволит показать красоту и истинный облик ислама, через который видна и многогранная многовековая история татарского народа, поскольку ислам и татарская культура на протяжении долгого времени шли рядом сохраняя, дополняя и видоизменяя друг друга.

«Празднование 1100-летия принятия ислама также поможет показать нашу культуру представителям другим народов и стран, даст возможность найти точки соприкосновения», — добавил он.

Заместитель председателя Общественной палаты РТ и доцент КФУ, кандидат экономических наук Мунир Гафиятуллин считает, что знание об исламской культуре, несмотря на сложность и противоречивость, должно выйти за пределы мечетей и медресе.

«Мы должны быть открыты для диалога с современным миром и охватить как можно большую аудиторию для знакомства с исламом, хоть сейчас и наблюдается в Республике Татарстан тенденция роста приобщения молодежи к исламу, но еще у многих знания об исламе в нашей стране близки к нулю. Стримы в соцсетях, циклы лекций и короткометражных фильмов на YouTube — эта та реальность, через которую нам нужно действовать», — поясняет он.

Он подчеркнул также, что в Республике Татарстан соблюдается принцип равного внимания к исламу и православию. «Благодаря этому сегодня в Татарстане мы видим полное межконфессиональное согласие».

Генеральный директор Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Гульзада Руденко назвала празднование 1100-летие ислама еще одним весомым поводом обратиться к историческому наследию предков, рассказать за пределами Татарстана широкому кругу людей о татарах, мусульманах, а также продемонстрировать им самобытную культуру республики.

«В преддверии этого события весь 2021 год в нашей Галерее редких коллекций экспонировалась выставка «В мире священного Корана». Для нас важно, что идею показать рукописные листы Корана и сами священные книги широкому кругу посетителей поддержал муфтий Республики Татарстан Камиль хазрат Самигуллин, коллекция которого стала частью выставки. А с января по июнь 2022 года, в честь празднования этой знаковой даты, мы продолжаем работу галереи выставкой «Мир исламской каллиграфии», — пояснила она.

Советник ректора по стратегическим инициативам, доктор философских наук, профессор Олег Агапов обратил внимание на то, что на всех этапах развития татарского народа именно ислам был центром культурно-исторического созидания в сфере нравственности, хозяйствования, политической жизни.

«И сегодня ислам выступает важнейшим фактором устойчивого развития институтов гражданского общества, неотъемлемой частью российской государственности и культуры. Наряду с другими религиями ислам вносит неоценимый вклад в поддержание межнационального мира», — заключил он.