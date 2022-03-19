Эксперты РТ: Подход в деле поддержки населения и бизнеса должен быть индивидуальным

Президент Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения России. Так, он поручил главам регионов принимать гибкие решения по поддержке граждан. Члены Экспертного клуба из Татарстана назвали положительным моментом возможность оперативно реагировать на региональном уровне.

«Указ Путина имеет цель приблизить исполнение решений непосредственно на места. Понятно, что из Москвы учитывать каждую торговую точку, где повышают цены, каждое предприятие, где не индексируют заработную плату, где не решают вопросы социальной поддержки граждан, оказавшихся в сложной материальной ситуации, нельзя», — сказал председатель Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.

Он отметил, что расширение прав субъектов РФ помогает произвести тонкую настройку региональной экономики. Самый главный плюс — это оперативное принятие решений.

Кандидат экономических наук, доцент Мунир Гафиятуллин назвал сегодняшнюю ситуацию с санкциями, которые вводят западные страны в отношении России, шансом для перезагрузки экономики страны и развития импортозамещения.

«Если сейчас, когда уход западных компаний освободил ниши для работы, наш бизнес не раскроет свой потенциал, этого не случится уже никогда», — посчитал Гафиятуллин.

По его словам, предпринимателям нужно помочь создать новые производственные цепочки, чтобы они могли увидеть друг друга. В пример он привел Казань — здесь было принято решение разработать сервис по проблемам импортозамещения, на котором бесплатно размещаются потребности предприятий.

Председатель Комиссии по вопросам экономики Общественной палаты РТ Айрат Гимадутдинов отметил, что у каждого региона РФ есть свои особенности, поэтому подход в деле поддержки населения должен быть индивидуальным.

«Региональные власти лучше знают ситуацию в своем регионе и благодаря этому указу смогут более оперативно реагировать на наиболее острые проблемы в обеспечении благополучия людей. Важный момент и то, что даются не только права, но дополнительные средства для реализации этих прав», — подчеркнул Гимадутдинов.

Гендиректор ООО «Таймас-групп» Динар Минахметов назвал большим плюсом то, что Президент России призвал не «кошмарить» бизнес контрольными органами, а дать предпринимателям свободно заниматься своим делом и развиваться.

«Надеюсь, что главы регионов примут правильные решения и будут создавать все условия для развития бизнеса. Это приведет к сохранению рабочих мест и уровня зарплат. Население сможет рассчитываться по своим обязательствам и сохранить привычный уровень потребления», — резюмировал предприниматель.