Эксперты РТ: Патриотизм нуждается в понятных для общества практиках

Эксперты из Татарстана высказались о нововведениях в российском образовании (поднятие флага в школах, уроки истории в начальных классах и уроки о спецоперации на Украине).

Заведующий кафедрой конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского (Приволжского) федерального университета, член Общественной палаты РТ, доктор политических наук Андрей Большаков акцентировал внимание на том, что только качество и способ претворения в жизнь предложенных мер определят, какой эффект они будут иметь.

«Специальные уроки по СВО и истории Украины важны, но смогут ли их провести интересно школьные учителя - большой вопрос, хватит ли у них компетенции в вопросах денацификации? Думаю, что к такой работе надо привлекать вузовских преподавателей и студентов-практикантов в школах, которые обучаются по педагогическим направлениям. А вот история для младших классов — это очень интересно, но она должна преподаваться в виде игр, видео-роликов, просмотров кинофильмов и самое главное быть незанудной», — подчеркнул Большаков.

Кроме того, эксперт обратил внимание на необходимость пересмотра преподавания политологии в России, «убрав из него либерально-западные штампы».

«Политическая наука в России должна стать самостоятельной, которая будет базироваться на теориях и методологии отечественных ученых, их исследованиях российского политического процесса. Европоцентризм должен быть убран из российских учебников по политологии, они должны больше характеризовать "новые демократии" в Азии, "нелиберальные демократии" во всем мире», — отметил ученый.

Кандидат политических наук, Член Российской ассоциации политических наук, доцент кафедры религиоведения Института социально-философских наук Казанского федерального университета Зоя Силаева подчеркнула, что нельзя заставить любить Родину, но можно создать фундамент для того, чтобы такая любовь сформировалась сама.

«Любая инициатива должна быть продумана и грамотно реализована», — отметила Силаева.

«Можно ввести специальный курс "Героические страницы истории России" с 1 по 11 класс, в рамках которого, начиная с русских былин и заканчивая современными героями, на доступном для каждого возраста языке доносить ценности нашей богатой культуры и прививать любовь к Родине, гордость за достижения и победы, уважительное отношение, ненавязчиво учить ценить героическое прошлое и воспитывать новое поколение, способное на реальные подвиги во имя интересов своей Родины», — предложила эксперт.

Доктор философских наук, профессор Олег Агапов считает инициативы депутатов по развитию различных аспектов гражданско-патриотической идентичности «вполне целесообразными».

«Любой социальный процесс (патриотизм не исключение) нуждается в конкретных, осязаемых и понятных для общества практиках, поэтому поднятие флага в школах — это вполне зримая форма сопричастности гражданам России. Гражданская идентичность каждого человека складывается из серии социализирующих шагов — знания государственной символики, осознания горизонта ценностей важных для народа как политической нации, исторической памяти», — отметил Агапов.

По вопросу уроков истории в начальных классах и уроков о спецоперации специалист согласился со своими коллегами в том, что они должны быть мудро и грамотно организованы.