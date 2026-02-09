Эксперты РТ отметили значимость нового представительства РЭЦ в Казани

Российский экспортный центр (РЭЦ) открыл свое представительство в Республике Татарстан. Об этом сообщила ранее генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина на встрече с Раисом РТ Рустамом Миннихановым в Казани.

Эксперты РТ на площадке «Экспертного клуба» обсудили значимость нового представительства для развития внешнеэкономической деятельности региона.

Член Общественной Палаты РФ от Татарстана Ольга Павлова подчеркнула, что открытие представительства РЭЦ – это практический шаг в логике разворота на Восток. Она отметила, что Татарстан давно выстраивает себя как ключевой экспортный регион, умеет работать с международными стандартами и активно взаимодействует со странами исламского мира.

«Присутствие РЭЦ непосредственно в регионе – это не статусная история, а рабочий инструмент, который упрощает путь от идеи до конкретного экспортного контракта», – сказала Павлова.

Она добавила, что представительство создает широкий коридор поддержки для компаний разного масштаба, включая высокотехнологичные и нишевые проекты.

Кандидат экономических наук Мунир Гафиятуллин отметил важность Татарстана как экспортного региона и эффективность инструментов РЭЦ. Он пояснил, что представительство в Казани стало 17-м в сети региональных офисов РЭЦ и будет работать по хабовому принципу, обслуживая соседние регионы. По его словам, основной задачей нового офиса является помощь местным компаниям в увеличении несырьевого неэнергетического экспорта и координация с властями через единую точку доступа к услугам и консультациям.

Председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике Максим Топилин отметил, что открытие представительства станет эффективным инструментом для развития экономики региона.

«Предоставляя доступ к необходимым ресурсам, консультациям, центр поможет предпринимателям более эффективно выходить на зарубежные рынки», – сказал он. Эксперт добавил, что укрепление экспортной деятельности положительно скажется на жизни татарстанцев, создавая рабочие места, новые технологии и улучшая инфраструктуру.

Председатель Комиссии по вопросам экономики Общественной палаты РТ Айрат Гимадутдинов подчеркнул вклад нового представительства в развитие экспортного потенциала не только Татарстана, но и близлежащих регионов.

«РЭЦ будет помогать Татарстану формировать и использовать конкурентные преимущества для выхода на внешние рынки, в том числе для работы на рынках стран исламского мира, что можно только приветствовать», – отметил он.

Гимадутдинов также подчеркнул стратегическую важность поддержки несырьевого экспорта, который требует особой помощи для выхода на высококонкурентные международные рынки.