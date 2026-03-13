Эксперты РТ оценили значение предварительного голосования «Единой России»

«Единая Россия» начала регистрацию кандидатов для участия в предварительном голосовании, по итогам которого определятся претенденты в депутаты Государственной думы.

Эксперты Республики Татарстан на площадке «Экспертного клуба» обсудили значение предварительного голосования, возможные темы дебатов и региональные особенности процесса.

Кандидат политических наук, доцент Казанского федерального университета, заместитель председателя Комиссии по правовым вопросам и общественному контролю Общественной палаты Республики Татарстан Евгения Храмова отметила, что предварительное голосование – это инструмент привлечения внимания целевой аудитории к пулу кандидатов для более полного ознакомления с их персоналиями.

«Ожидания от предварительного голосования всегда самые позитивные, с надеждой на конструктив в работе», – заметила она.

Храмова также предположила, что в ходе дебатов кандидаты должны затронуть вопросы духовного и идеологического развития общества, а региональной особенностью Татарстана будет ставка на молодое патриотично настроенное поколение.

Доктор политических наук, заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений КФУ, член Общественной палаты РТ Андрей Большаков заявил, что предварительное голосование становится важнейшей процедурой по рекрутингу тех людей, которые потом составляют депутатский корпус.

«В кандидаты от партии проходят люди разных возрастов, с большой долей молодежи, среди них много женщин, обязательно есть участники СВО, много людей с активной жизненной позицией, волонтеров, предпринимателей, интеллектуалов, ЛОМов федерального, регионального, муниципального уровней. Избрание кандидатов при масштабной конкуренции способствует смене депутатского корпуса, его омоложению, избранию в состав депутатов людей, которые популярны среди избирателей», – обратил внимание он.

По мнению Большакова, среди важнейших проблем обсуждения в ходе предварительных выборов будут ход и характер СВО, проблемы адаптации ветеранов боевых действий к мирной жизни, помощи им со стороны государства и общества.

«Участники предварительных выборов будут много говорить об экономике, различных социальных программах, традиционных ценностях, проблемах семьи и миграции в российском обществе. Значительное место в дискуссиях будут занимать проблемы активизма и волонтерства, формирования общественных пространств и дизайн больших и малых городов. Наверняка будут обсуждаться темы развития культуры, здравоохранения, транспорта, модификации и улучшения образования, молодежной политики», – допустил он.

Кандидат политических наук, доцент, член Российской ассоциации политических наук Зоя Силаева отметила, что процесс внутрипартийного предварительного голосования «Единой России» знаменует собой переход федеральной повестки в фазу активной электоральной мобилизации граждан.

«Очень бы хотелось, чтобы предварительное голосование усилило свою роль не как технической процедуры, а как механизма стресс-теста для действующих политиков и социального лифта для новых лиц», – выразила надежду Силаева.

Она также подчеркнула, что полный переход на электронный формат с верификацией через «Госуслуги» должен повысить прозрачность и легитимность подсчета голосов. Кроме того, Силаева выделила значимость участия героев СВО.

«Одним из трендов станет также интеграция участников специальной военной операции. С 2022 года партия ведет эту работу, но именно сейчас на федеральном уровне мы увидим, насколько герои СВО готовы к трансформации в публичных политиков. Перед ними стоит сложная задача, т. к. они должны конвертировать колоссальный моральный авторитет в конкретные политические программы и победить в честной конкурентной борьбе с опытными аппаратчиками», – отметила она.

Генеральный директор АНО «Центр развития профессиональных компетенций», депутат Государственного Совета Республики Татарстан Эмиль Губайдуллин добавил, что предварительное голосование – это возможность услышать людей, понять их ожидания и проверить себя.

Он подчеркнул, что процедура открывает возможности для представителей образования, промышленности, бизнеса и общественных организаций получить поддержку жителей и быть избранными.

«Это не формальность, а реальный инструмент, который позволяет людям заявить о себе, получить поддержку избирателей и прийти в политику с пониманием запросов общества», – заключил он.