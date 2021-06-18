Эксперты РТ оценили возможность удаления незаконной агитации во внесудебном порядке

Во время избирательных кампаний этого года предусмотрен новый порядок ограничения доступа к незаконной предвыборной агитации в интернете. Теперь избирательные комиссии разного уровня — Центризбирком, региональные избиркомы и ТИКи — смогут обращаться в Роскомнадзор для блокировки сайта с фейковой информацией.

Ограничивать доступ к сайтам избиркомы вправе на протяжении периода агитации, в дни голосования и подсчета результатов. При этом у владельца сайта будут сутки на удаление материала с момента получения уведомления о размещенной незаконной предвыборной агитации. Сразу после удаления нежелательного контента доступ к ресурсу будет возобновляться.

Татарстанские эксперты сочли решение о внесудебном ограничении незаконной агитации закономерным, но трудным в реализации и связанным с рядом неоднозначных моментов.

В частности, политтехнолог, генеральный директор агентства «Теория Дарвина» Владимир Кутилов усомнился, что интернет-ресурсы с нежелательной информацией удастся достаточно эффективно блокировать.

«Очевидно, что новый инструмент будет настолько работающим, насколько сможет свои полномочия реализовать Роскомнадзор. Как мы неоднократно наблюдали, в случае с иностранными интернет-площадками оперативная реакция чаще всего невозможна. Поэтому в текущем выборном сезоне нужно снова быть готовым к массовым случаям незаконной агитации и распространению фейков о кандидатах и выборных процессах», — заметил он.

Вместе с тем специалист согласился с логичностью выбора внесудебного алгоритма блокировки: «Законодатель вынужден постоянно искать новые формы регулирования для агитации в развивающихся информационных реалиях. и регулятор в этой части всегда догоняет повестку. В эпоху постправды, когда фейки стали одним из главных орудий информационной борьбы, бороться с незаконной агитацией можно только молниеносными действиями. Судебный трек в этом случае просто неэффективен».

Оценка заведующего кафедрой «Государственного управления, истории, социологии» КНИТУ (КХТИ) профессора, доктора социологических наук Андрея Тузикова, заместителя главного редактора журнала «Управление устойчивым развитием» и эксперта Общественной палаты РТ, оказалась более однозначной.

По его мнению, новые информационные технологии «позволяют нон-стоп производить вирусные материалы провокационного характера и даже откровенно лживые», приведя в качестве примера практику создания дипфейков. Доктор наук уверен, что между анонимной рассылкой таких подделок через социальные сети и свободой слова не больше общего, чем между свободой слова и руганью с использованием обсценной лексики.

«Втягиваться в перманентное опровержение все новых и новых фейков — явно нерациональный выход. Технология deep fake создает возможность видеоимитации выступления любого человека, чьи фотографии попали в интернет, плюс имитация тембра его голоса даст иллюзию „реальности“. А вот содержание высказывания может быть вложено любое. Наверное, не надо объяснять, как это скажется на предвыборной ситуации», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, Тузиков увидел дополнительное основание практики блокировки сайтов без разбирательства в суде в «информационной войне» с «коллективным Западом». Сославшись на обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы, основанные на размещении таргетированной политической рекламы и пропагандистских материалов, он заявил: «Полагаю, и мы вправе защищать свое информационное пространство».

В свою очередь заведующий кафедрой конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ доктор политических наук Андрей Большаков, член Общественной палаты РТ, указал на неоднозначные последствия новой меры.

«Отмечу, что блокировка любого контента в интернете хороша, когда она осуществляется с согласия всех сторон (тех, кто размещает информацию, тех, кто пытается удалить ее, тех, кто недоволен размещенной информацией). Это возможно через суд, но судебные процедуры длительны и затянуты, они предполагают состязательность сторон, проведение экспертиз. Избирательная кампания не может себе это позволить. Времени просто не хватит на разбор конкретных ситуаций», — признал исследователь.

«<…> иногда агитация приобретает формы унижения конкурентов, тогда, конечно, неплохо, чтобы ЦИК и низовые комиссии могли оперативно регулировать такие ситуации. Но всё очень сложно. Такая деятельность должна сопровождаться мониторингом. Вопрос: кто его будет делать? Если нагрузка ляжет на ЦИК и другие территориальные комиссии, то это только увеличит эффект эмоционального выгорания и без того перегруженных работников комиссий», — обозначил он проблему.

Вместе с тем политолог выразил уверенность в том, что со временем практика оперативного блокирования контента перестанет вызывать серьезную полемику. «Можно ли увеличить профессионализацию избирательных комиссий, обеспечить их беспристрастность, покажет только практика данного процесса. Представляется, что после ряда конфликтов ситуация выправится, а законодательные правила достигнут того уровня, который поможет относительно безболезненно разрешать подобные противоречия», — резюмировал он.