Эксперты РТ оценили вклад муниципалитетов в развитие страны

Представители муниципалитетов играют ключевую роль в системе публичной власти и формируют основу для развития территорий. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на форуме «Малая родина – сила России», подчеркнув значение работы на местах и вовлеченности граждан.

Эксперты Республики Татарстан на площадке «Экспертного клуба» обсудили эффективность работы органов местного самоуправления, реализацию проектов по развитию комфортной городской среды и меры по их дальнейшему совершенствованию.

Заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии ИМО КФУ, член Общественной палаты РТ, доктор политических наук Андрей Большаков заявил, что тезисы Президента России о роли муниципалитетов должны стать ориентиром для работы государственных служащих на местах. По его мнению, именно муниципальный уровень формирует отношение граждан к власти и ее способности реагировать на запросы общества.

«Работа с общественными пространствами и локациями на уровне городов обеспечивает людям право выбора, оно очень важно, поскольку формирует то пространство, где человек живет постоянно», – отметил он.

Он добавил, что в последние годы российские города заметно преобразились, а учет мнения жителей стал важным фактором укрепления доверия. По его оценке, дальнейшее развитие программ благоустройства позволит улучшить муниципальную инфраструктуру.

Депутат Государственной Думы Айдар Метшин подчеркнул, что эффективная деятельность муниципалитетов является одной из фундаментальных основ развития региона. Он отметил, что сохранение двухуровневой системы местного самоуправления обеспечивает возможность оперативного реагирования на запросы жителей.

«Местные депутаты, являясь самым близким к населению органом публичной власти, выполняют ключевую роль в аккумуляции жизненно важных вопросов: от состояния дорог и водоснабжения до работы фельдшерских пунктов, школ и детских садов», – подчеркнул он.

По словам Метшина, в Татарстане реализуется принцип равных возможностей для городских и сельских территорий, а участие жителей в голосовании за объекты благоустройства позволяет направлять ресурсы на наиболее востребованные проекты.

Депутат Госсовета РТ, заместитель Председателя Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку, кандидат юридических наук Ринат Фазылов отметил, что в республике реализуется широкий спектр муниципальных проектов, затрагивающих ключевые сферы жизни.

«В муниципальных образованиях Республики Татарстан реализуются проекты, охватывающие различные сферы жизни – это проекты в сфере туризма, в сфере образования, ЖКХ и коммунальной инфраструктуры, благоустройства общественных пространств, проект по долгосрочному развитию опорного населенного пункта, программа "Наш двор" и многие другие», – отметил он.

Он добавил, что за шесть лет в рамках программы «Наш двор» благоустроено более 5 тыс. дворовых территорий.

По его словам, сохранение двухуровневой системы местного самоуправления позволило повысить эффективность управления территориями, при этом в регионе ведется работа по повышению квалификации муниципальных кадров. Фазылов также указал на необходимость привлечения молодых специалистов, особенно в сельские муниципалитеты, и развития системы наставничества.