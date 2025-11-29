Эксперты РТ оценили потенциал научного движения страны и меры поддержки молодежи

Ключевое мероприятие Десятилетия науки и технологий в России – Конгресс молодых ученых – открылось на федеральной территории «Сириус». Главная тема форума – «Энергия науки: от потенциала знаний к созиданию будущего». Молодые ученые становятся главной движущей силой в достижении технологического суверенитета, который является основой будущего лидерства России на мировой арене.

Эксперты РТ на площадке «Экспертного клуба» обсудили потенциал научного движения страны и меры поддержки молодых исследователей в регионе.

Председатель Исполкома Регионального общественного движения молодых ученых и специалистов Республики Татарстан, кандидат технических наук Юлия Кареева отметила, что потенциал российского научного движения сегодня значителен.

«Молодые ученые действительно становятся ключевой силой в достижении технологического суверенитета. Мы видим рост числа молодых исследователей, которые готовы работать над прорывными проектами в области искусственного интеллекта, новых материалов, биотехнологий, энергетики и цифровых технологий», – подчеркнула она.

Юлия Кареева также рассказала о мерах поддержки в Татарстане: от грантов и стипендий до инфраструктурных и образовательных инициатив, включая программы Президента РТ и конкурс «Лучший молодой ученый Республики Татарстан».

В то же время, по ее словам, необходимо совершенствовать механизмы долгосрочного финансирования, бороться с «утечкой мозгов» и упрощать бюрократические процедуры при получении грантов.

Директор АНО «Волжско-Камский экологический центр», заслуженный эколог РТ Рустем Камалов обратил внимание на важность комплексной экосистемы для технологического лидерства.

«В современных условиях оно (технологическое лидерство – прим. ред.) невозможно без эффективной экосистемы поддержки науки, внедрения передовых разработок в промышленность и тесной интеграции вузов, научных институтов, бизнеса и государственных структур, без вовлечения в это талантливой молодежи», – отметил эксперт.

Он рассказал о программной поддержке науки в Татарстане, о грантах, стартапах, инвестиционных мандатах и создании молодежных лабораторий, которые помогают развивать молодых специалистов.

Член Комитета Государственной Думы по защите конкуренции Айдар Метшин сообщил, что в Татарстане по поручению Раиса республики Рустама Минниханова он возглавляет рабочую группу по цифровизации, которая в том числе занимается вопросами технологического лидерства.

«Наши вузы готовят специалистов мирового уровня, реализующих проекты в авиакосмической отрасли, атомной энергетике, цифровизации. Один из примеров – центр КАИ-Квант, который работает с сентября 2014 года», – подчеркнул он.

«Главное в их работе – создание квантовых методов защиты передачи и хранения информации, создание квантовой памяти. Лидеров трансформации аэрокосмической отрасли готовит передовая инженерная школа КАИ. Сегодня именно вопрос подготовки специалистов становится архиважным – они и есть движущая сила изменений», – добавил Метшин.

По его словам, в России создана система поддержки научных кадров, которая позволяет не только развивать собственных исследователей, но и привлекать специалистов из других стран.

Член Общественной Палаты РФ от РТ, советник Председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ, доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова отметила стратегический характер Конгресса молодых ученых.

«Сегодня это не просто красивая формулировка, а конкретная политическая задача, о необходимости которой неоднократно говорил Президент России Владимир Путин. Импортозамещение – лишь временная мера. Для устойчивого развития России нужны собственные разработки, собственные высокотехнологичные платформы, собственные производственные цепочки. И выполнять эту задачу призваны прежде всего молодые ученые – носители новых компетенций, энергии и исследовательской смелости», – подчеркнула она.

Павлова также обратила внимание на роль Татарстана в реализации комплексной поддержки молодых ученых: научные премии, гранты, социальные лифты и развитие исследовательских школ позволяют превращать потенциал науки в реальные технологии и закреплять кадры в регионе.