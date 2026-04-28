Эксперты РТ обсудили значение участия граждан в голосовании за объекты для благоустройства

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Стартовало всероссийское голосование за объекты благоустройства на 2027 год, в рамках которого жителям Татарстана предложено выбрать 178 общественных пространств – парки, скверы, набережные и улицы в 45 муниципалитетах республики.

Эксперты Республики Татарстан на площадке «Экспертного клуба» обсудили значение участия граждан в голосовании и его влияние на развитие городской среды региона.

Кандидат экономических наук, доцент Мунир Гафиятуллин отметил, что участие жителей в выборе объектов благоустройства является реальным инструментом влияния на развитие городов.

«Голосование за объекты благоустройства – это не просто опрос, а реальный механизм, с помощью которого можно напрямую влиять на то, как меняется городская среда в Татарстане. Это дает каждому участнику реальную власть менять свой город, ведь каждый голос – это прямое указание властям, какие парки, скверы и набережные нужно обновлять в 2027 году, это приоритет «по-вашему»: мы сами выбираем проект из списка, который будет реализован в первую очередь. И это гарантированное финансирование: победившие объекты получают федеральное и республиканское финансирование, поэтому они не останутся просто на бумаге», – подчеркнул он.

Эксперт также обратил внимание, что эффект от благоустройства выходит за рамки отдельных территорий и влияет на развитие региона в целом, включая туристическую привлекательность и экономику.

Руководитель исследовательского агентства Антон Глухов, в свою очередь, подчеркнул, что восприятие общественных пространств у жителей заметно изменилось и стало более осознанным.

По его словам, для многих семей парки и скверы стали неотъемлемой частью повседневной жизни, а само благоустройство приобрело статус важного социального запроса.

«Мне кажется, благодаря общественным пространствам Татарстан во многом перестроил свою внутреннюю идентичность. Он стал более открытым, приветливым и ориентированным на человека», – сказал он.

Председатель Общественной палаты Республики Татарстан Александр Терентьев акцентировал внимание на том, что участие граждан в голосовании отражает уровень зрелости гражданского общества.

Он напомнил, что системная работа по благоустройству в республике ведется с 2015 года, когда был объявлен Год парков и скверов, и с тех пор получила масштабное развитие.

«Сотни парков, скверов и набережных стали весьма популярными общественными пространствами, посещаемость выросла в разы. Важным стало изменение самоощущения людей – появилось чувство сопричастности, связи человека с городом, поселением», – заявил он.

Эксперт также подчеркнул, что участие граждан в программах благоустройства напрямую влияет на формирование комфортной среды и развитие локальных сообществ.

Заместитель председателя Комиссии по вопросам культуры и СМИ Общественной палаты РТ Сергей Магданов отметил, что в последние годы в регионе существенно повысилось качество городской среды, а сами изменения стали более заметны для жителей.

Он указал, что участие граждан в голосовании является одной из самых востребованных форм взаимодействия с властью на уровне местных сообществ.

«Жители конкретных микрорайонов видят реальную эффективность голосования, его прозрачность и используют эту возможность, чтобы изменить любимые парки и скверы к лучшему. Так было, к примеру, с казанским сквером “Тебриз”, с бульваром Серова, ждем, что так будет и с объектами, попавшими в голосование на 2027 год», – отметил он.

По его словам, ключевым результатом благоустройства становится не статистика, а изменение качества жизни горожан и рост времени, проводимого в общественных пространствах.

Инициатива реализуется по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», голосование продлится до 12 июня.