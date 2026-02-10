Эксперты РТ обсудили значение обучающей программы для работы с ветеранами СВО

Фонд «Защитники Отечества» и АНО «Диалог Регионы» запустили бесплатную обучающую программу «Слышать. Говорить. Помогать» для сотрудников органов власти и некоммерческих организаций, работающих с ветеранами СВО и их семьями. Партнером проекта на муниципальном уровне стала Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

Эксперты РТ на площадке «Экспертного клуба» обсудили значение программы и ее вклад в повышение качества работы с участниками СВО и их близкими.

Член Общественного совета программы «Батырлар. Герои Татарстана», член Общественной палаты Татарстана Зуфар Давлетшин отметил важность тщательного отбора участников.

«В первую очередь, у тех, кто будет работать с бойцами и их родными, должен быть настоящий патриотический настрой и, как минимум, уважение к тем, кто вернулся, пройдя через военные действия», – заявил он.

Он подчеркнул, что работа государственных и муниципальных служб оценивается именно на местах, и от этого часто зависит настроение людей и их суждения о власти. Эксперт добавил, что программа должна быть взаимной: «Не только "тыловики" должны слышать, говорить и помогать, а сами участники специальной военной операции тоже».

Депутат Государственного Совета РТ Ринат Фазылов отметил рост обращений участников СВО по вопросам соцгарантий и льгот и важность подготовки квалифицированных кадров. По его словам, бесплатный формат делает программу доступной для всех – от муниципальных чиновников до представителей некоммерческого сектора.

«Ключевая цель – систематизировать знания и дать практические инструменты для комплексной поддержки защитников и их близких, кроме этого сами обучающиеся получат рекомендации по сохранению своего психоэмоционального состояния и работоспособности», – отметил Фазылов.

Член Общественной Палаты РФ от РТ, советник Председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ Ольга Павлова подчеркнула значимость программы с точки зрения развития компетенций специалистов.

«Практика последних лет показала, что даже при наличии выстроенной нормативной базы ключевым фактором остается качество профессионального общения и способность специалистов корректно работать с многоуровневыми запросами», – отметила Павлова.

Она добавила, что вовлечение муниципального уровня через ВАРМСУ особенно важно, поскольку именно там формируется первое впечатление о работе государства, а динамика обращений подтверждает готовность граждан получать компетентную поддержку.