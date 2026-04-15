Эксперты РТ обсудили технологическое лидерство России

Президент России поставил задачу создать собственные разработки и организовать производство на отечественных платформах, поскольку для достижения технологического лидерства недостаточно заниматься импортозамещением и обратным инжинирингом, сообщает Экспертный клуб.

Сегодня все государственные и общественные институты – от госкорпорации «Роскосмос» до экспертных центров и политических партий – решают общую задачу по достижению технологического лидерства.

В рамках технологического развития Россия добилась больших успехов в сфере искусственного интеллекта. Глава государства отмечал, что стране удалось не отстать от конкурентов и двигаться вперед с опережением.

К обсуждению вопросов, приуроченному ко Дню космонавтики, о технологическом лидерстве, приоритетных направлениях и развитии в регионах присоединились эксперты РТ.

«Сегодня наша страна и ее лидер выделяют технологическое лидерство в качестве одного из приоритетов стратегического развития страны. Именно в этом направлении работают и национальные проекты технологического лидерства, которые поэтапно и системно решают вопросы развития собственных технологий и решений, максимального импортозамещения. Важно, что большое внимание уделяется и теме развития искусственного интеллекта. По поручению Владимира Путина прорабатывается Национальный план внедрения ИИ-технологий, о чем глава правительства Михаил Мишустин сообщил, выступая с ежегодным отчетом Правительства», – отметил член Комитета Государственной Думы по защите конкуренции, член Комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Айдар Метшин.

«В Татарстане, который традиционно входит в число регионов-лидеров по технологическому развитию, безусловно, есть собственные инициативы и прорывные решения. Я как представитель депутатского корпуса Татарстана в Госдуме, по поручению Раиса республики Рустама Минниханова, курирую рабочую группу по цифровизации. Наша задача – это именно проекты технологического лидерства. Мы курируем развитие этих технологий поэтапно – от разработки научных решений до конечной реализации. Так, мы курируем проект инновационного отечественного элетромобиля "Атом", который уже нашел реальное воплощение, и скоро мы увидим его на российских дорогах. Местом его презентации стал наш Нижнекамск, и в городе приняли решение о приобретении этих автомобилей для нужд района. Это еще один показатель, что страна нуждается в собственных решениях и технологиях, они востребованы и социально значимы.Также мы видим большие позитивные изменения в цифровизации транспортной отрасли, в строительстве, самой связи – сегодня не существует сферы, где можно представить дальнейшее развитие без технологий. Я уверен, что за последние 5 лет мы сделали большие шаги к технологическому суверенитету и продолжаем идти по этому пути», – сказал он.

«Достижение Россией технологического лидерства – это комплексная задача, которая, согласно стратегическим документам и мнениям экспертов, требует выполнения нескольких ключевых условий. Речь идет не просто об импортозамещении, а о создании экономики, генерирующей собственные, передовые технологии. Установлены два главных целевых показателя: уровень технологической независимости и уровень технологического превосходства над зарубежными аналогами по приоритетной продукции. Это позволяет оценивать прогресс не в вакууме, а в сравнении с мировыми лидерами. Очень важно направить фокус на приоритетные технологии. Невозможно быть первым во всем. Необходимо выбрать направления, где у России уже есть заделы или наибольший потенциал, и сконцентрировать на них ресурсы. Есть отрасли, где Россия уже лидирует, и здесь важно удержать позиции – атомная энергетика (реакторы на быстрых нейтронах, плавучие АЭС), гиперзвуковые технологии, ПВО, некоторые сегменты двигателестроения, финтех (Система быстрых платежей). Есть направления, где есть хорошие заделы, которые нужно наращивать: квантовые технологии (создан 50-кубитный квантовый компьютер), ядерная медицина (60% мирового рынка радиоизотопов), ИТ и кибербезопасность. Но есть критически важные сферы, где зависимость от импорта все еще высока. Здесь требуется прорыв и форсированное развитие – микроэлектроника, биотехнологии, искусственный интеллект, производство современных материалов», – подчеркнул Кандидат экономических наук, доцент Мунир Гафиятуллин.

«Технологическое развитие Республики Татарстан сегодня представляет собой сбалансированную стратегию, охватывающую цифровизацию государственного управления, модернизацию промышленности, поддержку инноваций и подготовку кадров. Республика активно использует механизмы государственно-частного партнерства и внедряет меры поддержки, уникальные для российских регионов. Цифровизация и искусственный интеллект (ИИ) – это одно из главных приоритетных направлений. В Татарстане принята программа «Прорывные ИТ-проекты» с ежегодным финансированием 1 млрд рублей – аналогов такой программе нет в других регионах России. Искусственный интеллект внедряется в медицину (диагностика), строительство (контроль сроков ремонта дорог), сельское хозяйство и городское управление. Внедряется отечественная система видеонаблюдения с распознаванием лиц. В 2025 году отражено 1,5 млн кибератак на госресурсы, что вдвое больше, чем годом ранее», – сказал он.

«Традиционные сферы для Татарстана, нефтехимия и машиностроение, модернизируются с упором на экологичность и новые технологии. Это и водородная энергетика, «чистые» ТЭЦ, компания «Амбрелла Силикон» запустила тестовое производство компонентов для жидких силиконовых резин с полным технологическим циклом на территории Технополиса «Химград». Татарстан является лидером инновационного развития в РФ (2-е место в рейтинге инновационного развития субъектов РФ), есть примеры ИТ-экспорта: например, телемедицинский комплекс ICL Med поставляется в Узбекистан, а татарстанско-катарский ИТ-центр стал точкой входа на Ближний Восток. Для обеспечения всех этих проектов специалистами создана система подготовки кадров, приняты стимулы для молодежи – запущен проект «Алгарыш – ИИ», в рамках которого 100 лучших выпускников смогут бесплатно учиться в ведущих зарубежных вузах с обязательством вернуться и работать в Татарстане. Татарстан создал одну из самых эффективных в России региональных экосистем для технологического развития. Уникальная программа «Прорывные ИТ-проекты», системная работа с венчурными инвестициями и масштабная подготовка кадров с раннего возраста направлены на достижение технологического лидерства. Внимание уделяется не только цифровизации «сверху», но и решению практических задач – от качества мобильной связи в селах до внедрения роботов-доставщиков в городах», – отметил Гафиятуллин.

«Полет Юрия Гагарина – это точка отсчета нашей технологической амбиции. Тогда страна показала, что способна быть первой не за счет заимствований, а за счет собственной научной школы и инженерной мысли. Сегодня задача стоит сложнее. Речь уже не о прорыве в одной отрасли, а о системном технологическом лидерстве. И здесь принципиально важно то, о чем говорит Президент: одного импортозамещения недостаточно. Нужны собственные платформы, свои разработки, свои стандарты», – сказала Член Общественной Палаты РФ от Республики Татарстан, советник Председателя ОГО ФСО «Динамо» Республики Татарстан, доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова.

«Ключевое условие – связка образования, науки и реального сектора. Без этого никакой суверенный технологический контур не складывается. Второй момент – кадры. Инженер, программист, исследователь должны быть в центре государственной политики. Третий – скорость внедрения. Сегодня выигрывает не тот, кто придумал, а тот, кто быстрее масштабировал. Если говорить о приоритетах, то, безусловно, это искусственный интеллект, новые материалы, микроэлектроника, беспилотные системы. Но важно не распыляться, а формировать сильные компетенции там, где у нас уже есть база», – подчеркнула она.

«В Республике Татарстан мы эту модель выстраиваем последовательно. У нас сильная промышленность, развиваются IT-парки, научные центры, активно внедряются цифровые решения в производство. Мы входим в число регионов, где формируется практическая среда для технологий, а не только идеи на бумаге. При этом важно понимать: технологическое лидерство – это не лозунг. Это ежедневная работа. От школьного образования до крупных индустриальных проектов. И, по сути, сегодня перед нами стоит та же задача, что и в эпоху Гагарина. Делать свое. Делать лучше. И не догонять, а задавать направление», – резюмировала Павлова.