Эксперты РТ обсудили стратегическое значение Арктики для России и мира

Арктика сегодня становится ключевой ареной геополитических и экономических интересов. Вопросы освоения региона, развития Северного морского пути и использования природного потенциала вызывают широкий общественный и экспертный интерес.

Как использовать Арктику для выстраивания баланса интересов и равного диалога в мире, может ли регион стать зоной сотрудничества или соперничества и как экономическое и социальное развитие северных территорий поможет защитить геополитические интересы России – эти темы обсудили эксперты РТ на площадке «Экспертного клуба».

Кандидат экономических наук, доцент Мунир Гафиятуллин отметил: «Арктика представляет собой сложный регион, где потенциал сотрудничества и риски соперничества существуют параллельно. Есть конкретные предпосылки для сотрудничества: например, таяние льдов, загрязнение и изменение климата требуют совместных усилий».

По мнению Мунира Минхайдаровича, успех России в Арктике зависит от трех факторов: экономика должна обеспечить самоокупаемость региона, социальная среда – создать лояльное население, а инфраструктура – объединить военную мощь и хозяйственное освоение.

«И только успех в этих условиях превратит Арктику из зоны риска в плацдарм влияния на глобальную торговлю и безопасность», – завершил он.

Член Комитета Государственной Думы по защите конкуренции, член Комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Айдар Метшин обратил внимание на стратегическое значение Арктики и Дальнего Востока для укрепления позиций России на международной арене:

«Интересная метафора международной политики, что потепление во взаимоотношениях двух держав – Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки – началось в северной точке, на Аляске. И это тоже своего рода знак, что отношения далее будут развиваться, в том числе в плоскости освоения Арктики».

«Сегодня благодаря последовательной, стратегически выверенной политике нашего национального лидера развитие международных отношений, действительно, ведется ради построения многополярного мира», – добавил он.

Член Общественной Палаты РФ от Республики Татарстан, советник Председателя ОГО ФСО «Динамо» Республики Татарстан, доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова подчеркнула, что Арктика может стать пространством конструктивного диалога между Россией и другими странами, в частности с США:

«Арктика сегодня стала важной площадкой для формирования нового баланса сил и интересов в глобальной политике. В условиях, когда традиционные сферы влияния теряют свою одностороннюю значимость, регион превращается из арены противостояния в пространство для конструктивного диалога, особенно между Россией и США».

Она отметила преимущества России в регионе: «Несомненно, география и технологическая мощь России создают ей серьезные преимущества: протяженная береговая линия, развитый ледокольный флот, стратегические военные базы – все это делает Арктику не только ресурсным богатством, но и важнейшим стратегическим узлом».

«Для России развитие Арктики — не только вопрос ресурсной безопасности, но и инструмент укрепления суверенитета и геополитического влияния. Взаимное сотрудничество по арктическим проектам, раздел международных соглашений и совместное освоение ресурсов могут стать основой долгосрочного партнерства, сменив конкуренцию на сотрудничество», – добавила она.