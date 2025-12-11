Эксперты РТ обсудили развитие волонтерского движения в России и Татарстане

На церемонии награждения премии #МыВместе Президент России Владимир Путин назвал Россию страной добровольцев, и статистика это подтверждает: каждый третий житель страны хотя бы раз за последний год участвовал в добровольческой деятельности. Миллионы людей вовлечены в проекты, которые отражают традиционные духовные ценности – отзывчивость, милосердие и взаимопомощь.

Эксперты РТ на площадке «Экспертного клуба» обсудили состояние волонтерского движения, его роль в социальном развитии страны и региональные инициативы.

Исполнительный директор АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан» Айрат Мубаракшин отметил, что добровольчество стремительно развивается благодаря образовательной политике государства, межсекторному взаимодействию и поддержке Президента.

«Добровольчество давно уже вышло за рамки событийности и представляет собой широкий спектр деятельности, интегрированной в нашу жизнь и являющейся ее неотъемлемой частью», – подчеркнул он.

В Татарстане действуют более 5 тысяч добровольческих объединений и 1,7 тысячи мер поддержки на федеральной платформе «Добро.рф», функционируют Межведомственный совет по развитию добровольчества и региональный проект «Развитие добровольчества в Республике Татарстан».

В 2025 году Татарстан 7-й раз подряд подтвердил звание «Регион добрых дел» и получил федеральные субсидии на реализацию добровольческих инициатив, общая сумма поддержки в рамках национального проекта «Образование» составила 51,09 млн руб.

Мубаракшин напомнил, что в Республике Татарстан с 2026 года будет учрежден почетный знак «За вклад в развитие добровольчества (волонтерства)». Кроме того, в ходе послания Государственному Совету Республики Татарстан Раисом республики было объявлено о решении учредить Премию Раиса Республики Татарстан в сфере добровольчества (волонтерства) «Добрый Татарстан» также с 2026 года.

Депутат Государственного Совета РТ Руслан Шигабуддинов обратил внимание на то, что волонтерство проявляет глубинные духовные ценности общества и формирует культуру взаимопомощи.

«Когда каждый третий человек вовлечен в добровольческую деятельность, это говорит о высоком уровне гражданской активности и социальной ответственности», – подчеркнул он, выделив проекты поддержки пожилых людей, здравоохранения и просветительские инициативы.

Кандидат экономических наук, доцент Мунир Гафиятуллин выделил масштабность и системность волонтерской работы в Татарстане, отметив развитую инфраструктуру и разнообразие направлений – от социальной помощи до спорта и экологии.

«Современное волонтерское движение в республике получило мощный импульс после Универсиады 2013 года в Казани, что дало старт развитию event-волонтерства и стало социальным лифтом для многих», – отметил Гафиятуллин.

Член Общественной Палаты РФ от РТ, советник Председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ, доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова подчеркнула, что волонтерство превратилось в устойчивую гражданскую практику и важный общественный институт.

«Сегодня волонтерские проекты становятся по-настоящему инженерными и системными. Это уже не просто решение конкретной проблемы “здесь и сейчас”, а выстраивание долгосрочных моделей – в сфере инклюзии, помощи ветеранам, поддержки медицины, развития территорий», – отметила Павлова, приведя в пример центр «Тылсым», который создает инклюзивную среду для детей с особенностями здоровья и поддерживает их семьи.