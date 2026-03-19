Эксперты РТ обсудили развитие Крыма и Севастополя после воссоединения с Россией

18 марта исполнилось 12 лет со дня воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Россией. В 2014 году по итогам референдума, прошедшего 16 марта, за вхождение в состав Российской Федерации проголосовали 96,77% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя. В Симферополе состоялся праздничный концерт, в ходе которого глава Республики Крым Сергей Аксенов отметил, что аналога этим событиям нет в мировой истории.

Эксперты РТ на площадке «Экспертного клуба» обсудили, удалось ли интегрировать Крым и Севастополь в Российскую Федерацию, итоги Крымской весны с точки зрения исторической перспективы, а также экономические и культурные связи Татарстана с полуостровом.

Депутат Государственного Совета Республики Татарстан, заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку, кандидат юридических наук Ринат Фазылов отметил, что события 2014 года стали знаковыми для страны.

«Я очень хорошо помню весну 2014 года и чувство гордости, которое испытывал, уверен, каждый россиянин. Это знаковое событие современной истории России. Восстановилась историческая справедливость», – сказал он.

Первый проректор, проректор по научной работе КИУ, депутат Госсовета РТ, доктор юридических наук, профессор Игорь Бикеев заявил, что решение о воссоединении было исторически обусловленным.

«История убедительно доказала, что решение о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией являлось единственно верным. Множество людей было спасено от бессудных казней, пыток, неволи и вынуждения отказаться от своих предков, языка и культуры», – отметил он.

Член Общественной Палаты Российской Федерации от Республики Татарстан, советник председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ, доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова подчеркнула практические результаты интеграции. Она отметила, что «интеграция Крыма и Севастополя в российское пространство состоялась», указав на развитие инфраструктуры, экономики и туризма.

Председатель Комитета Государственной Думы по контролю Олег Морозов отметил исторический и политический контекст событий.

«Интеграция не просто удалась. Она стала актом исторического возмездия и торжества справедливости. Крым и Севастополь органично вошли в российское правовое, культурное и экономическое поле», – сказал он, добавив, что Татарстан поддерживает с регионом братские связи и реализует совместные проекты.

Кандидат политических наук, доцент КФУ, заместитель председателя Комиссии по правовым вопросам и общественному контролю ОП РТ Евгения Храмова отметила, что процесс интеграции продолжает развиваться.

«Основываясь на выборе народа в своем политическом и социальном пути развития, Крым и Севастополь проходят непростой путь интеграции в Российскую Федерацию. На настоящий момент можно говорить о том, что они состоялись как регионы страны», – подчеркнула она.