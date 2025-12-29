Эксперты РТ обсудили главные политические итоги уходящего года

По данным исследования Аналитического центра ВЦИОМ, уходящий 2025 год большинство россиян (66%) оценивает как успешный. Основой такой оценки стало ощущение политической стабильности, а также одобрение политической деятельности Президента. Прогнозы на 2026 год также оптимистичные: 70% респондентов считают, что следующий год будет успешным для страны.

Эксперты РТ на площадке «Экспертного клуба» обсудили главные политические итоги 2025 года и ключевые тенденции на 2026 год.

Депутат Государственной Думы Айдар Метшин отметил, что глобальным событием года стало успешное продвижение российских бойцов на фронтах специальной военной операции.

«Это ставит перед нами глобальную задачу подготовки к мирной жизни, чем мы в Нижнекамском районе занимаемся в рамках проекта "Победа. Возвращение Героев". Мы готовим крепкий фундамент для быстрой социализации и адаптации ветеранов СВО – разрабатываем маршруты и продумываем вопросы лечения и реабилитации, трудоустройства и профориентации. И, безусловно, сохранения памяти о героизме наших бойцов», – подчеркнул он.

Айдар Метшин также обратил внимание на празднование 80-летия Победы и приезд мировых лидеров в Москву, что, по его мнению, стало важным показателем международного авторитета России. Он уверен, что следующий год, который пройдет под знаком Года единства народов страны и в Татарстане как Года воинской и трудовой славы, укрепит успехи государства.

Заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии ИМО КФУ Андрей Большаков согласился с оценкой россиян и подчеркнул значимость побед на фронтах СВО.

«Россия умело противостояла внешним врагам, сохранила стабильность на своей территории. Эти победы связаны с именем Президента В. Путина и его ближайшими соратниками в Правительстве РФ», – отметил он.

Эксперт также выделил встречу президентов России и США на Аляске как ключевое внешнеполитическое событие года и подчеркнул значимость 80-летия Победы. В 2026 году, по его словам, на первом плане останутся СВО и ее итоги, развитие международных связей и выборы в Государственную Думу РФ.

Член Общественной Палаты РФ от РТ, советник Председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ, доктор педагогических наук, заслуженный тренер РФ Ольга Павлова обратила внимание на восстановление и укрепление доверия как главного политического итога года.

«Доверие к Президенту, к институтам власти, к выбранному курсу – это прямая оценка устойчивости политической системы в условиях внешнего давления и глобальной турбулентности», – подчеркнула она.

Ольга Павлова также выделила празднование 80-летия Победы и саммит России и США в Анкоридже как ключевые события, обозначившие переход к прагматическому диалогу и укреплению роли России на мировой арене.

В Татарстане, по ее словам, реализованы программы поддержки участников СВО и развитие «мягкой силы», что подтвердило статус региона как одного из опорных в стране.

Кандидат политических наук, доцент, политолог, Член Российской ассоциации политических наук Зоя Силаева отметила, что 2025 год стал этапом укрепления российской государственности и формирования основ для будущего развития.

«Главным внешнеполитическим событием года стал саммит "Россия-США" на Аляске, где наша страна продемонстрировала готовность к прагматическому разговору "без иллюзий" с позиции силы и суверенитета», – подчеркнула она.

Эксперт выделила также внутренние социальные программы как ключ к формированию устойчивой социально-политической системы и отметила рост общественного доверия к институтам власти, что создает уникальный социальный капитал для государства.