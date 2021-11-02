Эксперты РТ об акции #МыВместе: помогать не значит делать что-то сверхъестественное

С 1 ноября в Татарстане снова начали работать волонтеры в рамках Всероссийской акции #МыВместе. Возобновление работы волонтеров прокомментировали эксперты РТ.

Председатель РМОО «Молодежная Ассамблея народов Татарстана» Тимур Кадыров отметил, что стать волонтером может любой желающий, вне зависимости от языковой, национальной или гражданской принадлежности.

«Сейчас мы живем в достаточно непростых условиях, связанных с распространением пандемии коронавируса. Поэтому в этих обстоятельствах как никогда важно, чтобы мы оказывали друг другу поддержку, помогали тем, кто больше всего нуждается в нашей помощи. Отрадно, что большую инициативу в этом проекте проявила именно молодежь. Это говорит о том, что мы — молодое поколение, верим в добро и готовы помогать нуждающимся. Также необходимо понимать, что помощь по хозяйству пожилым людям, закупка продуктов и предметов первой необходимости — это тоже проявление доброты, это тоже огромный, неоценимый вклад в укрепление и дальнейшее развитие нашего общества», — сказал Тимур Кадыров.

Исполнительный директор АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан» Айрат Мубаракшин считает, что оказывать помощь — не значит делать что-то сверхъестественное, быть героем: «Задумайтесь, ведь все мы с вами для кого-то внуки, дети, друзья, добрые соседи. Вспомните Ваши ощущения, когда Вас в последний раз благодарили искренне и по-настоящему. Начните с тех, кто рядом, возможно именно они нуждаются в вашей поддержке. Пожалуй, самое важное, что дал нам понять 2020-й год: просто и понятно, когда люди помогают людям. Мы сможем — Мы вместе!».

Председатель Молодежного правительства РТ Алла Абросимова выразила точку зрения самой молодежи, которая принимает участие в волонтерской работе, отметив, что любовь к Родине — это не что-то эфемерное, а вполне конкретные дела, например, доставить продукты или лекарства нуждающимся: «Гражданский патриотизм, где во главе стоит жизнь и благополучие человека сегодня, — то, на что стоит обратить внимание всем, кто хочет найти точки соприкосновения с молодыми людьми».

По ее словам, сейчас мы видим по-настоящему важное и актуальное применение волонтерского движения: «Хочется, чтобы мы все и дальше понимали, что волонтеры это не „группа поддержки на мероприятии“. Волонтеры — люди, которые искренне хотят помогать окружающим. И это нужно учитывать».

Заявку на помощь и стать волонтером можно оставить по номеру горячей линии 8 (800) 200-34-11, о чем сообщал «Татар-информ».