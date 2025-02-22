Эксперты РТ о СВО: Это важный исторический урок, который изменил Россию необратимо

Двадцать четвертого февраля исполнится три года с начала специальной военной операции. Эксперты Татарстана оценили, как она повлияла на российское общество, на площадке Экспертного клуба.

Член Общественной палаты РФ от РТ Ольга Павлова назвала спецоперацию «поворотным пунктом в истории современной России». «Прогнозы о тотальном разгроме России не оправдались. Более того, мы наблюдаем укрепление национального единства и мобилизацию общества как никогда ранее», – заявила она.

По мнению Павловой, «СВО стала своеобразным процессом самоочищения нашего общества, выявив тех, кто на самом деле служит интересам страны, а кто – интересам внешних сил».

Отдельно общественница упомянула возникновение множества организаций и проектов, направленных на поддержку участников спецоперации и их семей. Это государственный фонд «Защитники Отечества», Комитет семей воинов Отечества, «Звезда и Лира», проект «Жены героев» и другие. «Они являются наглядным примером гражданской солидарности и готовности общества помогать своим защитникам. Эта поддержка не менее важна, чем военные действия на передовой», – убеждена она.

Еще одним фактором консолидации общества Павлова сочла санкции стран Запада, которые, по ее словам, привели к ускорению процесса импортозамещения, развитию отечественного производства и поиску новых экономических партнеров. Страна продемонстрировала способность адаптироваться и «преодолевать вызовы».

«В итоге СВО, несмотря на трагическую сторону, стала катализатором позитивных изменений в российском обществе. Мы стали более сплоченными, целеустремленными и готовыми защищать свой суверенитет и национальные интересы. Это важный исторический урок, который изменил Россию необратимо. И не стоит бояться будущего, потому что Россия просыпается, и ее уже не остановить», – выразила уверенность Ольга Павлова.

«Если попробовать ответить на вопрос «Каким стало российское общество за период СВО?» коротко, то однозначно оно стало в полном смысле этого слова «гражданским», – подчеркнула в свою очередь доцент КФУ Евгения Храмова.

По мнению кандидата политических наук, «это значит, что каждый гражданин страны взял на себя ответственность за слова и действия и делает то, что велит ему совесть и долг».

«Это не патетика и пафос, это реалии на местах: в каждом городе, в каждом селе, в каждом населенном пункте девиз «Своих не бросаем!» – не просто девиз. Это смысл жизни и действий», – уверена Храмова.

Она сослалась на опыт предыдущих войн, высказав предположение, что «во все времена Россия справлялась с вызовами одинаково – сплочением народа, граждан». По ее оценке, период специальной военной операции в очередной раз показал силу духа россиян в каждом уголке страны.

«И Татарстан здесь не исключение, а самое настоящее живое правило: все вместе, единым народом обеспечиваем надежный тыл. В регионе очень сильны локальные сообщества, осуществляющие поддержку ребят на передовой <...> Консолидированное сообщество стало основой гражданского общества и укрепляющегося промышленного потенциала республики, а, значит, и страны», – отметила Евгения Храмова.

Депутат Государственной Думы России от Татарстана Айдар Метшин заметил, что Россия – великая держава, подтверждением чему, по его словам, служит ход истории государства. «Во все времена различные внешние силы пытались посягнуть на суверенитет России, но ее многонациональный народ всегда давал достойный отпор. Противостояние новым вызовам не стало исключением», – сказал он.

По оценке парламентария, предпринятые против РФ меры полностью провалились. В этих условиях Россия последовательно нарастила сотрудничество со странами исламского мира, укрепила взаимодействие с Китаем и государствами «большой Африки».

«Определенно, специальная военная операция изменила и само российское общество изнутри. Это позволило нам яснее осознать силу нашей державы и значимость единства. Кроме того, мы смогли перестроить экономику и промышленность, и во многом избавились от зависимости от иностранных государств», – убежден депутат.

Айдар Метшин уверен, что общество теперь понимает, что российская продукция «лучше и роднее», и что спецоперация поспособствовала более ясному осознанию курса страны, ее роли в мировом устройстве, росту патриотизма и любви к Отечеству, интереса к его истории.

Заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений КФУ Андрей Большаков выразил уверенность, что российское общество стало более патриотичным за последние три года и что почти три четверти социуму сплотились вокруг Президента РФ Владимира Путина и его политического курса.

Относительно релокантов доктор политических наук сказал, что к тем, кто решит вернуться после окончания спецоперации, нельзя будет применять какие-либо санкции. «Но тем, кто совершил преступления против России, воевал или поддерживал материально, идеологически украинскую армию в гражданстве должно быть отказано», – добавил он.

Относительно перспектив политолог заметил, что обществу «необходимо будет пройти новую социализацию через созданные в рамках СВО институты, реформу образования, новую социализацию молодого поколения», и обратил внимание на медленную, но существенную перестройку российских элит.

«<...> для внутренней политики сформировалась иная система ценностей, через которую должна воспитываться российская молодежь и происходить социализация тех социальных групп, которые предпочли отмолчаться в течение СВО», – подытожил Андрей Большаков.