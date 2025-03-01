Эксперты РТ о самозапрете на кредиты: «Главным средством защиты остается бдительность»

С 1 марта граждане России могут установить в своей кредитной истории самозапрет на заключение с ними договоров потребительского кредита. Представители Татарстана прокомментировали нововведение на площадке Экспертного клуба.

«Борьба с финансовым мошенничеством ведется государством системно. Самозапрет на кредитование – это один из этапов данной деятельности», – подчеркнул, в частности, председатель Комитета Государственной Думы РФ по экономической политике Максим Топилин.

По мнению парламентария, новация позволит гражданам контролировать свои финансовые обязательства, а также защитить их от мошенников, которые обещают «выгодные» рассрочки или кредиты, которые на деле оказываются «чуть ли не кабальными».

«Считаю, это важный шаг, и призываю людей воспользоваться данной возможностью», – заметил депутат и напомнил о законе, вводящем так называемый период охлаждения, и об инициативе по противодействию телефонному мошенничеству и мошенничеству, совершаемому в интернете.

Согласно закону, у потребителя теперь будет время получить уведомление от банка и проверить заявку. Для кредитов от 50 тыс. до 200 тыс. рублей этот период составит четыре часа, а для кредитов свыше 200 тыс. рублей – 48 часов.

Топилин также упомянул печальную ситуацию с утечкой персональных данных и отметил, что за 2023 год в интернет попало около 300 млн записей в результате 168 случаев утечки. «Ситуацию надо менять. Причем оперативно», – заключил он.

Заместитель председателя Общественной палаты РТ и доцент КФУ Мунир Гафиятуллин в свою очередь констатировал, что масштабы мошенничества в России катастрофически растут: в 2024 году банки предотвратили вдвое больше мошеннических операций, чем в 2023-м. Несмотря на это, за прошлый год мошенникам удалось выманить у граждан 27,5 млрд рублей, причем около 40% похищенного пришлось на кредитные деньги.

«<...> самозапрет на кредиты – не новая практика, в 2024 года любой россиянин мог обратиться лично в офис банка и подать письменное заявление о самозапрете на выдачу кредитов в этом учреждении. Но этого было недостаточно <...>», – пояснил экономист.

«Самозапрет будет полезен в первую очередь людям с высоким риском кредитной зависимости. <...> Пожилым гражданам и тем, кто излишне доверчив, и может оформить кредит под давлением или обманным путем. Людям, находящимся в сложной финансовой ситуации», – перечислил специалист.

Самозапрет по кредитам и займам Гафиятуллин назвал очень важной и эффективной мера, но напомнил, что «никакая новация не будет в полной мере эффективна, когда человек забывает о базовых правилах кибербезопасности».

«Главным средством защиты остается бдительность самого человека. Кем бы ни представлялся посторонний, как только он заводит разговор о деньгах, пытается заполучить ваши персональные данные и коды из SMS – нужно сразу обрывать разговор», – подытожил кандидат экономических наук.

Член Общественной палаты России от Татарстана Ольга Павлова сочла введение механизма самозапрета на получение потребительских кредитов важным шагом по защите граждан от финансовых мошенничеств. По ее мнению, «возможность самостоятельно блокировать выдачу кредитов через портал госуслуг – несомненно, позитивный момент, особенно актуальный для граждан старшего поколения, которые часто становятся жертвами мошеннических схем».

Вместе с тем общественница признала, что введение самозапрета также вызывает определенные вопросы. «Ограничение доступности потребительских кредитов, пусть и добровольное, может сдерживать экономическую активность и осложнять доступ к некоторым необходимым финансовым инструментам», – пояснила она.

Отдельно Павлова напомнила, что самозапрет не распространяется на ипотечные кредиты, автокредиты, кредиты под залог имущества, договоры поручительства, а также кредиты на образование по государственным программам. «Это создает некоторую дифференциацию, требующую более четкого объяснения гражданам», – уверена она.

«В целом считаю введение самозапрета своего рода балансированием между защитой прав граждан и свободой финансовых решений. <...> Необходима пропаганда этого инструмента среди различных слоев населения, особенно среди тех, кто наиболее уязвим перед мошенниками», – подытожила Ольга Павлова, уточнив, что дальнейшее наблюдение за практическим применением самозапрета позволит оценить его долгосрочный влияние на финансовое положение граждан и стабильность кредитного рынка.

Депутат Казагордумы, директор сети фитнес-клубов Maximus и вице-президент Федерации тяжелой атлетики РТ Марсель Шарапов предпочел перечислить ключевые аспекты и вероятные последствия нововведения.

По словам бизнесмена, в первую очередь речь идет о защите от финансовых рисков. Важным техническим моментом он счел упрощение процесса самозапрета – теперь это можно сделать через портал госуслуг или в МФЦ.

Кроме того, Шарапов упомянул влияние на кредитные организации, необходимость информирования граждан о работе механизма самозапрета. Отдельно он сказал о потенциальных проблемах – установление самозапрета «может привести к ограничению доступа к необходимым финансовым ресурсам в случае экстренной необходимости».

«В целом введение самозапрета в кредитной истории – это шаг к улучшению финансовой безопасности граждан, однако важно учитывать все аспекты и возможные последствия этого нововведения», – подытожил депутат Казгордумы.