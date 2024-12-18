Эксперты РТ о предстоящей прямой линии с Путиным: Формат продолжает оставаться уникальным

Уже завтра, 19 декабря, в прямом эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР и «Мир», а также радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России» пройдет специальная программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Как и в прошлом году, в ее рамках окажутся совмещены «Прямая линия» и большое интервью. Публичные эксперты Татарстана отреагировали на предстоящее событие, их мнения размещены на площадке Экспертного клуба.

«„Прямая линия“ с Президентом Владимиром Путиным создает атмосферу доверия, где граждане ощущают свою значимость и влиятельность. Прозрачность в коммуникации позволяет населению лучше понимать государственную политику и внутренние дела. Это, в свою очередь, способствует укреплению социальной сплоченности. Когда граждане видят, что их голос услышан, они становятся более вовлеченными и ответственными», — выразила уверенность директор филиала Российского общества «Знание» по РТ Мария Нефедова.

К тому же, по ее мнению, открытость обеспечивает возможность обратной связи, что позволяет власти адаптировать свои действия в ответ на реальные нужды и ожидания общества. В результате, по словам общественницы, улучшается качество принимаемых решений и формируется более сбалансированная политика. «Такое открытое общение с главой государства — это совсем не формальность, это жизненно важный элемент!» — добавила она.

Член Общественной палаты РФ от РТ Ольга Павлова, в свою очередь, отметила растущее число обращений на «Прямую линию» и обратила внимание на то, что большинство из них «традиционно касается вопросов экономики и социальной сферы». По ее оценке, жителей России волнуют проблемы, связанные с ростом цен на продукты, доступностью лекарств, состоянием системы здравоохранения, а также уровнем заработных плат и социальных выплат.

Впрочем, уточнила заслуженный тренер РФ, в числе самых важных остаются вопросы работы системы ЖКХ и обращения с отходами. «Трудностей здесь действительно немало, они копились десятилетиями», — констатировала она.

Вместе с тем Павлова заметила, что среди центральных тем мероприятия точно будут международные отношения и ситуация в зоне специальной военной операции. «Россияне ждут от Президента разъяснений о сроках завершения СВО, дальнейших шагах и стратегии страны на фоне санкционного давления и меняющейся геополитической обстановки», — пояснила она.

Упомянула общественница и о том, что впервые в этом году для обработки поступивших вопросов был задействован искусственный интеллект. Она убеждена — ИИ позволил «значительно ускорить их систематизацию».

«Формат „Прямой линии“ продолжает оставаться уникальным явлением не только для России, но и для всего мира. Это не просто диалог главы государства с гражданами и возможность для миллионов людей задать самые актуальные вопросы, но и своеобразный отчет по ключевым темам года и будущим приоритетам развития страны. Это еще и открытый диалог, который отражает готовность Президента лично отвечать на вопросы граждан, будь то проблемы местного масштаба или ключевые вопросы внешней политики», — подчеркнула Ольга Павлова.

Вспомнила она и о том, что на мероприятие пригласили западных журналистов, включая представителей недружественных стран. «Такой шаг свидетельствует о готовности России к открытому и конструктивному диалогу. Таким образом, прямая линия становится не только внутренним диалогом между властью и обществом, но и своеобразным посланием внешнему миру», — заключила член Общественной палаты РФ.

Заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений КФУ Андрей Большаков уделил должное общественному смыслу события. По его словам, «Итоги года с Владимиром Путиным» «традиционно завершает политический год в России».

«Представляется, что Президент России раскроет смысл и значение основных событий, происходящих в мировой политике и экономике, продемонстрирует место РФ в них. Анализу будут подвергнуты выборы Президента России, встреча в Казани стран БРИКС, ход и успехи ВС РФ в ходе СВО. Свое освещение получат выборы в США, победа Д. Трампа, конфликты на Ближнем Востоке», — перечислил политолог.

Несмотря на такое разнообразие внешнеполитических тем, Большаков уверен, что на первом плане наряду с ними окажутся вопросы развития российской экономики и социальные проблемы, волнующие большинство граждан страны.

«Можно предположить, что будут освещены темы инфляции в России, роста цен, отставания доходов граждан от увеличения цен. Наверняка на первый план выйдут вопросы социального блока: здравоохранения, образования, культуры, рост тарифов ЖКХ, строительства жилья и дорог», — добавил эксперт.

Доктор политических наук убежден, что Путин, в частности, будет говорить о перспективах развития России на ближайшие годы, демографии, миграционных трендах, национальных проектах, принятом бюджете, социальных выплатах.

«Предугадать весь спектр вопросов, волнующих граждан, невозможно. Но можно предположить, что будут решены проблемы конкретных граждан, намечены поручения Президента по различным отраслям народного хозяйства или их сегментам», — допустил он.

Сказал Большаков и о том, что отдельным блоком станут вопросы по безопасности, связанные «с действиями недружественных стран против России и необходимостью обеспечения безопасности представителей органов власти и любого гражданина страны». «В условиях гибридной войны с Западом — это одна из приоритетных проблем, которые необходимо решить российскому государству и обществу», — выразил уверенность сотрудник КФУ.

Депутат Государственного Совета РТ, руководитель регионального исполкома Народного фронта в Татарстане Ринат Фазылов также упомянул уникальность «Прямой линии» как формы общения главы государства его жителями. «Любой гражданин России может задать интересующий его вопрос, выразить свое мнение и получить исчерпывающий ответ, а в случае необходимости — и поддержку от Владимира Владимировича!» — уверен он.

По словам парламентария, «Прямая линия» предоставляет Президенту еще и возможность обратной связи с жителями страны для четкого понимания вопросов, которые волнуют население. «Ни в одной стране мира не проводится подобных открытых мероприятий с участием лидера страны», — убежден Фазылов.

Депутат добавил, что каждый год на «Прямую линию» поступают сотни тысяч вопросов и предложений, которые волнуют жителей страны, причем касаются они различных сфер жизни: поддержка участников специальной военной операции и их семей, вопросы социальной, внутренней и внешней политики и так далее.

«„Прямая линия“ пользуется популярностью среди россиян, и год от года ее аудитория только увеличивается. Напомню, что в 2019 году на сочинском Форуме добровольцев Владимир Владимирович поддержал идею активистов Народного фронта о передаче движению всех обращений, поступивших на „Прямую линию“, для организации оперативной работы с ними. Для реализации этой задачи была создана единая информационная система „ОНФ.Помощь“, и сегодня все обращения поступают в колл-центр штаба Народного фронта, затем распределяются по регионам и направляются в соответствующие органы власти», — пояснил общественник.

«В этом году есть новшество — впервые все поступившие вопросы обрабатывает искусственный интеллект, он выделяет „основные темы“, определяет „проблемные вопросы“ и классифицирует их, таким образом обработано уже сотни тысяч обращений россиян», — уточнил он.

«Будьте уверены, если в ходе „Прямой линии“ гражданин не услышал ответа на заданный вопрос, то он обязательно получит его чуть позднее. Народный фронт контролирует оперативность ответов на вопросы, а самое главное — решение проблем, с которыми обратились жители страны», — заверил представитель ОНФ.