Эксперты РТ назвали способы повышения эффективности работы со студентами

25 января в России отметили День студента – праздник, подчеркивающий роль молодежи в развитии страны и формировании ее будущего.

Эксперты РТ на площадке «Экспертного клуба» рассмотрели вопросы личной и профессиональной самореализации студентов, а также механизмы повышения эффективности работы с молодежью.

Помощник Раиса РТ, Председатель совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Республики Татарстан Тимур Сулейманов отметил, что главным фактором успеха является образование в широком смысле слова, которое формирует личность, отношение к жизни, к трудностям и к окружающим, а также умение видеть возможности и брать ответственность за решения.

«Успех – это все-таки состояние, это процесс, а не какой-то конкретный результат», – подчеркнул он.

Он также обратил внимание, что в Республике Татарстан создано множество механизмов для социальной, творческой и профессиональной самореализации молодежи, начиная с раннего возраста, включая подростковые клубы, кванториумы, учреждения дополнительного образования, спортивные и молодежные центры. По его словам, ключевым условием самореализации является готовность брать ответственность за свою жизнь и видеть возможности.

«Это возможность вместе с друзьями и со старшими товарищами быть сопричастным к конкретным делам, которые помогают окружающим», – отметил Тимур Сулейманов, говоря о роли Движения Первых.

Президент РМОО «Лига студентов РТ» Шамиль Якупов подчеркнул, что успех студента определяется сочетанием проактивности и умения работать в команде, а также готовностью брать на себя ответственность и расширять профессиональные связи уже в период обучения. Он отметил, что в Татарстане выстроена экосистема самореализации молодежи, где Лига студентов выступает ключевым инструментом.

«Важно создавать среду, где студенты являются не просто потребителями контента, а полноценными соавторами всех процессов», – уверен он.

Директор филиала в Республике Татарстан Российского общества «Знание» Алексей Зиновьев отметил, что мотивация является одним из ключевых элементов успеха личности, поскольку она определяет отношение к обучению и помогает ставить амбициозные цели. Он напомнил, что в республике созданы условия для образовательного, творческого и профессионального развития молодежи, а Казань является одним из центров студенческой жизни страны.

Член Общественной Палаты РФ от РТ, советник Председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ, доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова отметила, что успех студента сегодня определяется качеством образования, ранним включением в реальные проекты и понятной траекторией профессионального роста. По ее словам, такая модель формирует ответственность за результат и устойчивый интерес к развитию.

Ольга Павлова обратила внимание, что в Татарстане работа со студенческой аудиторией выстраивается через прикладные механизмы и опирается на тесное взаимодействие вузов с реальным сектором экономики и органами власти. Она отметила значимость стажировок, проектных офисов и участия студентов в реализации национальных и региональных программ, которые позволяют молодым специалистам видеть процесс принятия решений и превращение идей в управленческие и технологические продукты.

«Такой опыт формирует не только профессиональные навыки, но и ответственное отношение к будущему территории», – отметила Ольга Павлова.

Отдельно она выделила направление поддержки молодежных инициатив. По ее словам, грантовые конкурсы, акселераторы, студенческие конструкторские бюро и ИТ-лаборатории позволяют студентам реализовывать проекты без отрыва от учебного процесса, при этом востребованность таких инициатив определяется реальными потребностями экономики и социальной сферы.

«Инвестиции в студенческую среду – не разовая кампания, а системная политика», – подчеркнула она.

Говоря о повышении эффективности работы со студентами, Ольга Павлова отметила важность уважения к времени и амбициям молодежи. Она подчеркнула, что проектный подход, наставничество со стороны практиков и персональные образовательные траектории позволяют повысить качество вовлечения и удерживать талантливых ребят в регионе.