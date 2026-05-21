Эксперты РТ: «Единая Россия» может сохранить лидерство в ГД

Эксперты отмечают, что социологические исследования остаются одним из ключевых инструментов анализа политических предпочтений, однако их результаты отражают ситуацию «здесь и сейчас» и зависят от методологии, поведения респондентов и внешнего информационного фона.

Эксперты РТ на площадке «Экспертного клуба» обсудили возможности и ограничения социологических исследований при прогнозировании электоральных результатов, а также представили оценки возможного распределения голосов на выборах в Государственную Думу РФ в сентябре 2026 года.

Кандидат политических наук, доцент, политолог, Член Российской ассоциации политических наук Зоя Силаева отметила, что социология является важным, но не абсолютным инструментом прогнозирования выборов.

«Социология является важным, но не абсолютным инструментом прогнозирования результатов выборов. С одной стороны, она дает ценную оперативную информацию, позволяя отслеживать динамику рейтингов партий и кандидатов, выявляя проблемные зоны для политических сил и точки роста, анализируя влияние ключевых событий – дебатов, скандалов, программных заявлений – на электоральные предпочтения. Кроме того, социология косвенно влияет и на самих избирателей: люди нередко учитывают «эффект большинства», принимая решение, за кого голосовать», – подчеркнула она.

Она также обратила внимание на ограничения подобных исследований и влияние методологии: телефонные и квартирные опросы дают разную картину электоральных предпочтений, что связано с различиями в составе респондентов и характере ответов.

Заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений Казанского федерального университета, член Общественной палаты Республики Татарстан, доктор политических наук Андрей Большаков отметил, что социология является частью избирательного процесса, но не единственным инструментом его анализа.

Он напомнил о работе Пьера Бурдье «Общественного мнения не существует» и подчеркнул значение разных методологических подходов – от массовых опросов до фокус-групп и экспертных интервью.

«В частности, наряду с массовыми количественными замерами общественного мнения существуют качественные социологические исследования (не количественные), которые анализируют мотивы электорального поведения избирателей, лидеров, партий. Для них характерен метод фокус-групп, метод экспертной оценки, метод глубинного интервью и др. Что же касается исследований общественного мнения, проводимых ФОМ и ВЦИОМ, то это замеры общественных настроений проправительственными профессиональными социологическими структурами России со всеми их положительными и отрицательными моментами. Здесь фактор методологии отходит на второй план. Но социологи фиксируют определенные тенденции», – заявил он.

По его оценке, действующая политическая система и структура выборов формируют устойчивое преимущество «Единой России», в том числе за счет мажоритарной составляющей и поддержки курса государства.

Первый проректор, проректор по научной работе Казанского инновационного университета, депутат Государственного Совета Республики Татарстан, доктор юридических наук, профессор Игорь Бикеев подчеркнул значимость социологии как инструмента анализа электоральных предпочтений в моменте.

Он отметил, что поведение избирателей зависит от совокупности факторов – от программ партий до их медийного образа и личной харизмы кандидатов.

«Социологические методы исследования мнения избирателей очень важны, поскольку позволяют оценить их предпочтения «в моменте». Люди соотносят свои интересы с позициями политических партий и кандидатов, как бы примеряя их на себя и отвечая на вопросы: кто из них мне лучше подходит, кто вызывает наибольший отклик? Причем позиции избирателей имеют сложную основу: значение имеют как программы претендентов, так и их образ, узнаваемость, позиции, социальная и медийная активность, заслуги, личная харизма и т.д. И не всегда даже ясно, что более значимо», – сказал он.

По его словам, точный долгосрочный прогноз выборов затруднителен, однако базовые тенденции уже просматриваются, включая возможное сохранение лидерства «Единой России».

Кандидат политических наук, доцент, заместитель председателя Комиссии по правовым вопросам и общественному контролю Общественной палаты Республики Татарстан Евгения Храмова отметила, что социология на сегодняшний день остается наиболее надежным инструментом оценки политической ситуации.

«На настоящий момент только социологические исследования дают нам объективную, научно обоснованную картину социальной и политической ситуации в стране. Иные инструменты (например возможности искусственного интеллекта) для ее анализа человечество пока только примеряет к использованию и оценивает все «плюсы» и «минусы». Поэтому социологические исследования в этой области пока самый надежный из методов оценки ситуации», – подчеркнула она.

Она также добавила, что точность прогнозов ограничена динамичностью политических процессов и постоянным изменением информационного фона, что требует постоянного мониторинга ситуации.