Эксперты РТ: Цель «Бессмертного полка» — не дать исчезнуть памяти о войне и ее участниках

В преддверии 9 Мая члены Экспертного клуба из Татарстана поделились мнением о значении акции «Бессмертный полк» и самого Дня Победы. События тех лет так или иначе затронули каждого жителя страны, а в сложившейся ситуации сама идея сохранения исторической памяти приобрела большую актуальность.

Так, после двух лет перерыва из-за пандемии «Бессмертный полк» вернется на улицы России и ряда зарубежных стран. В Татарстане шествие состоится во всех 45 районах республики. Таким образом, татарстанцы смогут рассказать о своих родственниках и их вкладе в Победу.

Председатель Молодежной Ассамблеи народов Татарстана Тимур Кадыров признался, что каждый год вместе с семьей принимает участие в шествии «Бессмертного полка». Для него акция — возможность отдать дань памяти и уважения каждому участнику войны.

«И здесь абсолютно не важно, какой национальности человек, важно одно — сохранить память о подвиге героев войны за наше общее светлое будущее. Ведь и наши деды и прадеды стояли бок о бок, не взирая на национальную или религиозную принадлежность», — подчеркнул он.

9 Мая — это прежде всего день, когда стоит вспомнить всех родных и близких, переживших страшные события тех лет. За праздничным настроением не стоит забывать, какой ценой завоевана победа и какие тяжелые испытания пришлось пройти на пути к ней, полагает руководитель исследовательского агентства Антон Глухов.

«Нам с высоты нынешних лет те события кажутся устоявшейся нормой, а итоги закономерными и предсказуемыми. Но для меня важно передать детям, рассматривая вопросы Великой Отечественной войны, что жители страны на тот момент существовали внутри параграфа своей истории и не знали, какое будущее их ждет. Они проживали свои обычные гражданские жизни и в один момент были вынуждены окунуться в весь этот мрак с непредсказуемым финалом в конце», — заметил эксперт.

Он рассказал, что, будучи студентом, проехал по линии фронта от Новороссийска до Мурманска, нашел информацию о высоте 301 рядом с одним из поселков Краснодарского края, где погиб и похоронен его прадед.

«Не дать навсегда исчезнуть памяти об этих людях и событиях — на мой взгляд, главная идея акции „Бессмертный полк“. Наши деды были, они прошли через тьму и во многом обменяли свои жизни на наши. Им было больно и страшно умирать, чтобы больно и страшно не было нам. Помнить и не тратить подаренную жизнь на недостойные вещи — основная идея и самого Дня Победы и „Бессмертного полка“», — подчеркнул Глухов.

Директор Совета детских организаций Татарстана Екатерина Соргина отметила, что «Бессмертный полк» — это возможность присоединиться к огромному количеству людей, которые собираются, чтобы почтить память своих предков. Портреты защитников, словно сама история, 9 мая пройдут со своими потомками в едином строю в разных городах нашей страны.

В этом году присоединиться к шествию в Казани можно в сквере Толстого и у здания КФУ. Маршрут колонны будет пролегать через улицу Карла Маркса, площадь Свободы, улицы Лобачевского и Кремлевская и закончится на площади Тысячелетие. Начало движения колонны запланировано на 15.00 по московскому времени.