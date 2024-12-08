Эксперты: Россияне чаще обменивали доллары, чем евро в ноябре 2024-го

По итогам ноября текущего года жители России в три раза чаще обменивали доллары, чем евро. Согласно данным банковских экспертов, наличную американскую валюту продавали и покупали одинаково активно, а вот европейскую на 41% чаще продавали, чем покупали, пишет ТАСС.

В среднем россияне обменивали сумму на уровне 541 доллара и 524 евро. Причем 91% от общего количества валютообменных операций совершали в отделениях (обменивали наличную валюту) и только 9% - в онлайн-режиме.

Отмечается, что по сравнению с октябрем популярность обмена валюты в онлайне выросла. Так, во втором месяце осени россияне совершали лишь 6% операций по обмену онлайн, а остальные 94% - в отделениях банка.