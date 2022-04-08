Эксперты: Россия столкнулась с использованием сразу двух типов информационного оружия

Против России развернута полноценная информационная война, основная задача которой — подрыв взглядов и мировоззрения населения, разрушение социума и основ государства. Такое мнение выразила член Российской ассоциации политических наук, доцент кафедры религиоведения КФУ Зоя Силаева.

«Сегодня Россия столкнулась с использованием против нее сразу двух типов информационного оружия — информационно-технического и информационно-психологического, которые используются как наступательные для подрыва ее изнутри», — сказала Силаева, выступив на площадке Экспертного клуба.

По словам эксперта, для защиты от агрессии нужно выстроить систему информационной защиты, которая предполагает работу с населением на внутреннем информационном пространстве и усилить пропаганду за пределами страны.

«Чтобы выйти победителем в информационной войне, необходимо научиться работать с входными данными — выделять в любой поступаемой извне информации “сухие” факты, делать логически обоснованные выводы, отделять эмоционально окрашенные утверждения-мнения от фактов», — считает эксперт.

По словам завкафедрой конфликтологии КФУ Андрея Большакова, информационная война — это не новый вызов для России. «Весь постсоветский период мы жили в условиях информационных войн. И даже в гибридной войне уже успели поучаствовать в 2008 году. Тогда в Южной Осетии мы одержали военную победу — очень важную для России, сумели защитить братский народ от грузинского геноцида», — напомнил он.

Большаков считает, что нынешняя информационная война, развязанная странами Запада, идет в очень жестких формах. «На нас обрушился поток лжи, дезинформации из мировых СМИ, с нацистской Украины. Появилась масса фейков. В целом российская медийная сфера неплохо сдерживает удары противника. Однако ей не хватает наступательности, креатива, системности. Очень правильно то, что правдивая информация доносится до людей в ряде стран мира: Китае, Индии, Бразилии, Индонезии, ЮАР…» — поделился мнением эксперт.

Политтехнолог, генеральный директор агентства «Теория Дарвина» Владимир Кутилов считает, что информационная война против России направлена не столько на органы власти, сколько на рядовых жителей. «Сегодня маски сброшены, кризис показал, что информационная война наносит России едва ли не больший человеческий урон, чем сама военная спецоперация. Для защиты страна сегодня делает все правильно — открытость, активное освещение, быстрая реакция, санкции в отношении информационных источников, нарушающих российские законы. Но в войне, и информационной тоже, побеждает тот, кто не боится атаковать. России придется усилить информационное давление в масштабе всего мира, чтобы выйти победителем», — уверен Кутилов.