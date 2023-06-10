Эксперты: Российское общество выработало иммунитет к «информационному вирусу» Запада

Российское общество за последние годы выработало как экономический иммунитет к санкционному давлению, так и иммунитет к «информационному вирусу» Запада. Об этом на площадке Экспертного клуба заявил председатель Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.

«Этот иммунитет заключается в умении понимать и распознавать антироссийские паттерны с помощью простого, но эффективного вопроса: выгодно ли это моей стране? Например, катастрофа на Каховской ГЭС — было много спекуляций, что это специально мы сделали. Но если сопоставить информацию — это уж точно не выгодно России. Сегодня умение критически мыслить, адекватно сопоставлять факты — необходимое условие информационной гигиены и залог ментальной безопасности страны», — считает Морозов.

Руководитель регионального исполкома Народного фронта в РТ Ринат Фазылов подчеркнул, что информационная война представляет серьезнейшую угрозу национальной безопасности России.

«Мы понимаем, что сегодня наша страна ведет войну на трех фронтах — первый фронт — непосредственно боевые действия, фронт второй — это санкционные действия, направленные на подрыв экономики нашей страны, и третий — это информационный, за умы наших граждан, прежде всего, молодого поколения <...> Уверен, что на двух первых фронтах мы обязательно одержим Победу, а вот информационная война против нашей страны будет вестись постоянно, и мы должны уверенно противостоять ей», — сказал Фазылов.

Он посчитал, что одним из эффективных инструментов является инициатива Молодежного крыла Народного фронта по созданию кибердружин, которая направлена на объединение сообществ неравнодушных граждан, готовых активно выступать и разъяснять свою позицию через СМИ, соцсети и другие инфоресурсы.

Завкафедрой конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Андрей Большаков заявил, что для отечественных СМИ по-прежнему характерна неэффективная пропаганда, из-за чего официальная информация не всегда является лучшей для потребителя, тяжела для восприятия и не ориентирована на молодежный сегмент российского общества.

«Между тем молодежь России в основном патриотична и готова оказывать поддержку СВО. Это показывают данные социологических исследований. Непатриотичные поколения молодежи 90-х гг. в основном молчат или уже уехали из страны», — отметил Большаков.