Эксперты Россельхознадзора заявили, что семена с ГМО несут риски для урожая и экспорта РФ

Семенной материал представляет собой стратегический ресурс в растениеводстве, от него напрямую зависит формирование полноценного урожая. Использование в семеноводстве высших репродукций семян является основным условием получения урожая высокого качества. Посевной материал должен демонстрировать высокие сортовые и посевные параметры и быть свободным от генетически модифицированных организмов. Об этом заявили в подведомственном Россельхознадзору ФГБУ «ЦОК АПК», сообщает пресс-служба филиала центра в РТ.

По мнению отечественных специалистов, основная проблема зачастую связана с недостаточно внимательным отношением аграриев к выбору материала для посева. Часть сельхозпроизводителей использует семена, не имеющие надлежащего документального подтверждения своего качества.

Пункт 3 статьи 12 Федерального закона № ФЗ-454 «О семеноводстве» от 30 декабря 2021 года устанавливает запрет на применение генно-инженерно-модифицированного семенного материала сельскохозяйственных культур в производственных целях. Исключение составляют только случаи высева такого материала для научно-исследовательской деятельности и проведения экспертных оценок.

«ЦОК АПК проводит активную работу в области семеноводства. Аккредитованные испытательные лаборатории, расположенные в основных зернопроизводящих регионах России, осуществляют комплексную проверку семенного материала, включая оценку посевных качеств и сортовой принадлежности, а также выявление наличия/отсутствия генетических модификаций. Такие исследования проводятся как при импорте/экспорте, так и при внутреннем обороте семян сельскохозяйственных растений», – отметил начальник отдела семеноводства и биотехнологической безопасности растительных ресурсов ФГБУ «ЦОК АПК» Иван Тюлюкин.

Российские эксперты называют заблуждением утверждение, что генная инженерия принципиально не отличается от традиционной селекции. «Защитники ГМО утверждают, что любое улучшение сортов представляет собой модификацию, следовательно, беспокоиться не о чем. Однако подобные рассуждения игнорируют фундаментальную разницу между этими методами», – уверены в ЦОК АПК.

«Традиционная селекция основывается на естественных механизмах, заложенных самой природой. Селекционеры выбирают экземпляры с наиболее выраженными желательными характеристиками, последовательно закрепляя их в последующих поколениях. Генная инженерия действует совершенно иначе: ученые напрямую встраивают в ДНК организма генетический материал других видов», – описал позицию организации заместитель директора филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Республике Татарстан Идрис Гатин.

В качестве примера эксперты упомянули практику внедрения бактериальных генов в геном плодовых и овощных культур. Такие гены заставляют растение самостоятельно вырабатывать инсектицидные вещества, отпугивающие или уничтожающие вредителей. Благодаря генетическим изменениям сельскохозяйственные культуры приобретают характеристики, делающие их привлекательными для промышленного производства. Модифицированные растения демонстрируют ускоренный рост и повышенную урожайность, обладают устойчивостью к насекомым-вредителям, сохраняют товарный вид значительно дольше обычных культур.

«Агропромышленным компаниям такие преимущества дают новые возможности, однако вопрос безопасности для конечного потребителя остается открытым», – убеждена заместитель заведующего испытательной лабораторией филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Республике Татарстан Юлия Шафикова.

Широкое распространение генетически модифицированных организмов в пищевой промышленности началось лишь два десятилетия назад. Этого временного промежутка явно недостаточно для полноценного анализа долгосрочного воздействия на человеческий организм. Фактически современные потребители используют продукцию, влияние которой на здоровье остается малоизученным из-за отсутствия необходимой статистической базы.

«Глобальная сельскохозяйственная отрасль, занимаясь культивированием подобной продукции и постоянно модифицируя растительные культуры, не заботится о возможных последствиях», – уверен Идрис Гатин.

Встраивание чужеродного генетического материала способно провоцировать формирование у организмов ранее отсутствовавших свойств. Подобная ситуация становится реальностью при скрещивании дикорастущих видов с генетически модифицированными образцами. Например, существование трансгенных гибридов, возникающих в результате переноса генов от генетически модифицированного Brassica napus (масличного рапса) к дикому сородичу – Brassica rapa, хорошо задокументировано, что свидетельствует об интрогрессии – успешном и устойчивом включении трансгена в генофонд дикого вида. Как результат, B. rapa получил геном устойчивости к глифосату и диплоидный набор хромосом, характерный для B. napus. Признак устойчивости сохранялся в течение шести лет даже при отсутствии отборочного давления со стороны гербицидов. Таким образом, впервые в естественных сельскохозяйственных условиях была продемонстрирована долгосрочная сохранность и передача гена от ГМ-культуры к сорному растению, что поднимает важные вопросы о потенциальных экологических последствиях выращивания ГМ-культур, добавили в центре.

Поведенческую и популяционную адаптацию из-за изменения среды можно разобрать на примере выращивания Bt-хлопчатника, убивающего хлопковую совку, что привело к резкому сокращению инсектицидных обработок. Это создало благоприятные условия для клопов-слепняков, которые нечувствительны к Bt-токсину. Они перестали гибнуть от инсектицидов и, лишившись основного конкурента (совки), размножились и стали серьезным вредителем не только хлопка, но и соседних культур (винограда, яблонь, персиков).

Происходит нарушение природных механизмов селекции. Широкое распространение трансгенных монокультур приводит к сокращению разнообразия возделываемых сортов, также встроенные гены способны адаптироваться к окружающей среде, что влечет непрогнозируемые изменения характеристик культур в процессе их возделывания. И это далеко не полный перечень угроз, которые несет промышленное использование ГМО. Традиционное земледелие, основанное на натуральных методах выращивания, постепенно уступает позиции генно-модифицированным технологиям, хотя ценность экологически чистой продукции очевидна и бесспорна, изложили свое понимание ситуации в профильной организации.

С 1 марта 2026 года вступили в силу положения, предусмотренные статьей 22 Федерального закона от 30 декабря 2021 года №454-ФЗ «О семеноводстве» (далее – ФЗ № 454). Они закрепляют необходимость при ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из нее семян сельскохозяйственных растений определять наличие генно-инженерно-модифицированных организмов, проводя подтверждение в аккредитованных органах инспекции.

«При работе с импортерами и экспортерами семенного и посадочного материала необходимо обращать внимание на соблюдение указанных положений, – обратил внимание Иван Тюлюкин. – Также сельхозпроизводителям следует помнить, что при обороте семян внутри Российской Федерации необходимо периодически проверять их на наличие ГМО, не исключая риск неконтролируемого переноса ГМ-конструкций в результате переопыления с родственными видами. Натуральность и экологичность продукции российского АПК является одним из наших ключевых преимуществ на глобальном рынке, уникальным коммерческим предложением, так как большинство значимых конкурентов не придерживается политики отказа от ГМО. В этом свете строгий контроль за наличием ГМ-конструкций в семенном материале становится критически важным, так как позволяет обеспечить устойчивое долгосрочное преимущество России при экспортных поставках».

В настоящее время в отношении ГМО в Российской Федерации действуют следующие ограничения:

– запрещается ввоз на территорию Российской Федерации генно-инженерно-модифицированных организмов с целью их посева, выращивания и разведения, а также их оборота, выращивания и разведения животных, генетическая программа которых изменена методами генной инженерии или которые содержат генетический материал искусственного происхождения, а также вводится контроль за ввозом и оборотом продовольственной продукции, полученной с использованием генно-инженерно-модифицированных организмов (за исключением ввоза и посева генно-инженерно-модифицированных организмов, выращивания растений и разведения животных при проведении экспертиз и научно-исследовательских работ) (указ Президента РФ от 21 января 2020 года №20 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации»);

– запрещается использовать при производстве семян сельскохозяйственных растений семена сельскохозяйственных растений, содержащие генно-инженерно-модифицированные организмы, за исключением посева (посадки) таких семян для проведения экспертиз и научных исследований (Федеральный закон от 30 декабря 2021 года №454-ФЗ «О семеноводстве»);

– запрещается ввоз в Российскую Федерацию и использование для посева (посадки) семян сельскохозяйственных растений, содержащих генно-инженерно-модифицированные организмы, за исключением посева (посадки) таких семян для проведения экспертиз и научно-исследовательских работ (Федеральный закон от 30 декабря 2021 года №454-ФЗ «О семеноводстве»);

– при производстве (изготовлении) пищевой продукции из продовольственного (пищевого) сырья, полученного из ГМО растительного, животного и микробного происхождения, должны использоваться линии ГМО, прошедшие государственную регистрацию. В случае если изготовитель при производстве пищевой продукции не использовал ГМО, содержание в пищевой продукции 0,9 % и менее ГМО является случайной или технически неустранимой примесью, и такая пищевая продукция не относится к пищевой продукции, содержащей ГМО (Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011).

В последнее время правительства многих стран Европейского Союза, Азии и Африки вносят коррективы в сельскохозяйственную политику и отказываются от производства ряда сортов ГМО, то есть переходят к соблюдению принципа предосторожности, которого придерживается и Российская Федерация. Согласно этому принципу, ГМО и продукты их переработки считаются потенциально опасными, пока их безопасность не подтверждена всеми методами, указанными в соответствующих нормативных документах. При недостатке достоверной информации о ГМО полученная из них или при их участии продукция требует соблюдения всех мер предосторожности.

Независимо от структуры, интегрируемой в геном растения трансгенной конструкции, существуют потенциальные биологические риски при распространении и использовании трансгенных культур и полученных из них продуктов питания. Эти риски, по мнению многих ученых, являются следствием несовершенства технологий введения и интеграции трансгенных конструкций в геном растений и недостатка знания механизмов регуляции и функционирования генома растения. В этой связи для оценки пищевых рисков распространения и использования подобных трансгенных культур необходимо проведение независимых исследований, что происходит не всегда ввиду монополизации этой сферы.