Эксперты Росреестра РТ и Кадастровой палаты расскажут о сделках с участием детей

1 июня эксперты Росреестра Татарстана и Кадастровой палаты по РТ проведут горячую линию по вопросам проведения сделок с участием несовершеннолетних.

Мероприятие приурочено к Международному дню защиты детей. Татарстанцы смогут узнать, как правильно оформлять недвижимость или ее часть в собственность несовершеннолетнего, а также как продавать, обменивать или дарить такие объекты.

Специалисты пояснят, какие документы необходимы для регистрации жилья и его кадастрового учета, как проверить недвижимое имущество перед покупкой, о том, кто вправе представлять интересы несовершеннолетнего при получении государственных услуг Росреестра и многое другое.

Задать свой вопрос и получить консультацию можно будет с 10.00 до 12.00 по телефону горячей линии 8 (843) 255 25 71.

Также теме имущественных прав несовершеннолетних будет посвящен совместный прямой эфир Росреестра Татарстана и Гильдии риелторов РТ в Instagram, который состоится 1 июня в 14.00.