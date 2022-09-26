Эксперты назвали решение о воссоединении Донбасса с Россией вопросом жизни и смерти

Борьба Донецкой и Луганской народных республик показала, что них нет будущего в составе Украины, поэтому проведение референдумов о их судьбе напрашивалось давно. В этом убежден озвучил доктор философских наук, профессор КИУ Олег Агапов.

«Для всех республик Новороссии вхождение в состав Российской Федерации — это надежда на мир, безопасность, прекращение гонений по национальному и религиозным признакам, это возвращение полноты гражданского достоинства. Для Российской Федерации — граждане ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья -— это соотечественники, которые волею судьбы <…> сегодня обрели шанс вернуться домой, шанс на созидательный труд. Таким образом, можно смело утверждать, что в 2014–2022 годах идет процесс восстановления исторической справедливости с восстановлением разорванных в 1991 году политических, экономических и социокультурных отношений», — поделился своим видением ситуации аналитик, выступив на площадке Экспертного клуба

С этим мнением согласился председатель Комитета Государственной Думы РФ по контролю Олег Морозов.

«Решение о воссоединении для граждан освобождённых территорий — это вопрос жизни и смерти. В составе Украины у них нет будущего в прямом смысле этого слова. Мы защищаем наших людей от фашистского режима. И, конечно, это восстановление исторической справедливости. <...> Мы не рассматриваем воссоединение в категориях выгоды и приобретений. Речь идет о самоопределении людей, волю которых поддержит Россия», — заявил Морозов.

Завкафедрой конфликтологии КФУ Андрей Большаков тоже убежден, что референдумы на освобожденных территориях — это восстановление исторической справедливости.

«Прецедент по суверенизации территории был создан “коллективным Западом” — кейс Косово. Поэтому “эффект домино” запущен англосаксами (видимо, имеются в виду США — прим. Т-и). В создавшейся ситуации важнейшим является момент, связанный с безопасностью людей. Хотя важны и исторический, политический, юридический, экономический факторы. Думаю, что федеральному бюджету придется вкладываться в данные территории, отстраивать их, обеспечивать социальные гарантии», — сказал специалист по конфликтологии.

По оценке политтехнолога, генерального директора агентства «Теория Дарвина» Владимира Кутилова, Россия в сложившейся ситуации бьется не за земли и человеческий потенциал, на кон поставлено нечто большее.

«Главное, что получает Россия в случае присоединения новых территорий, — это подтвержденное, устойчивое право на суверенитет. То есть право самостоятельно, несмотря на давление и санкции, принимать решения о будущем страны, нации, ценностях, пути своего развития, защите русскоязычного населения. Суверенитет и право иметь собственную национальную идею — вот что получает Россия», — заключил политтехнолог.