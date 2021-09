Эксперты рассмотрели девять стартапов, претендовавших на развитие в ОЭЗ «Иннополис»

В особой экономической зоне «Иннополис» состоялся 12-й экспертный совет по отбору стартапов. Участники мероприятия, прошедшего под председательством вице-премьера РТ Романа Шайхутдинова, рассмотрели девять проектов, сообщает пресс-служба Правительства Татарстана.

Экспертный совет состоялся в рамках открытой международной конференции YES SHE CAN, которая посвящена женскому лидерству в IT-индустрии и STEM. Участники представили совету ряд решений в различных областях, в том числе медицине, индустрии красоты, транспорте и образовании.

По итогам презентации 22 инвестиционных и венчурных фонда заявили о желании продолжить взаимодействие с авторами стартапов.

Шайхутдинов подчеркнул, что на мероприятии было представлено много интересных проектов, и главная задача государства — оказать поддержку авторам, помочь им вырасти в крупные компании.

«Одной из последних инициатив российского Правительства в этой области стали так называемые проекты-маяки, которые призваны сформировать новые рынки высокотехнологичной продукции в стране. Уверен, что реализация этих проектов приведет к росту числа высокотехнологичных стартапов в Иннополисе», — добавил заместитель Премьер-министра Татарстана.

Такие мероприятия проводятся в ОЭЗ каждый месяц. По итогам советов лучшие авторы получают возможность развить свой проект на территории Иннополиса. при этом им дается ряд преимуществ, в частности льготы при аренде помещения и пониженная налоговая ставка по упрощенной системе налогообложения в размере 1%, кадровая, бухгалтерская и юридическая поддержка.

В настоящее время в особой экономической зоне действуют 100 стартапов, создателями 20 из них являются студенты и выпускники Университета Иннополис.