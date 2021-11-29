Эксперты расскажут в Казани о мерах господдержки бизнеса в пандемию

1 декабря в Казани состоится обсуждение мер государственной поддержки малого и среднего бизнеса. Эксперты обсудят нюансы различных федеральных и региональных программ, грантов и займов.

Прямая трансляция состоится в Instagram opriemnaya116 и YouTube Фонда поддержки предпринимательства РТ. Перед участниками выступят бизнес-омбудсмен РТ Фарид Абдулганиев, министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, замглавы Минэкономики РТ — директор Департамента развития предпринимательства и конкуренции Рустем Сибгатуллин и другие спикеры. Руководить тематической площадкой будет депутат Госдумы Айдар Метшин.

«Достаточны ли реализуемые в республике меры и какие формы поддержки необходимы еще <... > Участники дискуссии обсудят нюансы федеральных и региональных мер поддержки предпринимателей, таких как программа льготного кредитования ФОТ 3.0, безвозмездный грант, мораторий на проверки бизнеса, а также микрофинансовые продукты „Засуха“, „Промпарки“, „Перезагрузка“, „Экспортер“, „Социальный предприниматель“, „Самозанятые“, „Строительство“ и др.», — говорится в сообщении.

Помимо этого, участники затронут субсидирование затрат, которые связаны с оплатой услуг сервисов по доставке продуктов питания и еды.

Начало трансляции в 13.00.