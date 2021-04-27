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Ру Тат
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27 апреля 2021  12:30

Эксперты расскажут татарстанцам в прямом эфире, как уберечь детей от криминала

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28 апреля в 14:00 на сайте Кабмина РТ пройдет прямой эфир на тему: Как уберечь детей от криминала. 

На встрече выступят директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания детей и молодежи «Доверие» Елена Овчинникова с докладом на тему: «Как уберечь ребёнка от вовлечения в правонарушения и преступления», а также руководитель отделения психолого-педагогической помощи «Сердэш» КЦСО ИК МО г.Казани «Доверие» Наталья Сабирова с докладом на тему: «Как ребенку не стать жертвой насилия, преступлений против него».

Эксперами станут заместитель начальника отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Прокуратуры РТ Дмитрий Белянин и старший следователь по особо важным делам 3 отдела Следственного управления Следственного комитета РФ по РТ Игорь Егоров.

Модераторы встречи: заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева и заместитель министра по делам молодежи РТ Алла Кондратьева.

Телефон «горячей линии» (843) 294-96-10.

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