Эксперты расскажут татарстанцам о внедрении инноваций в аграрные процессы

В 10.00 4 июля состоится вебинар на тему «Цифровые технологии в сфере сельского хозяйства». Мероприятие проводится в преддверии форума Kazan Digital Week.

Зрители трансляции смогут узнать о том, как инновационные технологии внедряются и применяются в сфере АПК и как они влияют на эффективность, продуктивность и устойчивость аграрных процессов. Специалисты приведут практические примеры внедрения технологий, а также поделятся собственным опытом.

Модератором обсуждения станет гендиректор АО «РИВЦ» Нияз Хабибуллин, спикерами выступят представители компании, а также генеральный директор ООО «Агроботаст» Евгений Балобанов.

Присоединиться к вебинару можно по ссылке.

Мероприятия, приуроченные к форуму Kazan Digital Week, организуются с мая по сентябрь этого года. Само событие пройдет в Казани с 9 по 11 сентября в МВЦ «Казань Экспо» и онлайн-формате.