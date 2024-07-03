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Общество 3 июля 2024 08:31

Эксперты расскажут татарстанцам о внедрении инноваций в аграрные процессы

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В 10.00 4 июля состоится вебинар на тему «Цифровые технологии в сфере сельского хозяйства». Мероприятие проводится в преддверии форума Kazan Digital Week.

Зрители трансляции смогут узнать о том, как инновационные технологии внедряются и применяются в сфере АПК и как они влияют на эффективность, продуктивность и устойчивость аграрных процессов. Специалисты приведут практические примеры внедрения технологий, а также поделятся собственным опытом.

Модератором обсуждения станет гендиректор АО «РИВЦ» Нияз Хабибуллин, спикерами выступят представители компании, а также генеральный директор ООО «Агроботаст» Евгений Балобанов.

Присоединиться к вебинару можно по ссылке.

Мероприятия, приуроченные к форуму Kazan Digital Week, организуются с мая по сентябрь этого года. Само событие пройдет в Казани с 9 по 11 сентября в МВЦ «Казань Экспо» и онлайн-формате.

#Kazan Digital Week #инновации #Сельское хозяйство #вебинар
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