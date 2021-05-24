Эксперты расскажут татарстанцам о господдержке IT-инициатив

Татарстанцев приглашают поучаствовать в вебинаре, посвященном внедрению «цифры» в производство и управленческие процессы компаний. Также эксперты расскажут им, какой господдержкой можно воспользоваться для развития цифровых инициатив.

Вебинар «Цифровая индустрия 4.0. Меры государственной поддержки цифровых инициатив» состоится 25 мая в рамках международного форума Kazan Digital Week — 2021. На онлайн-мероприятии выступят руководитель Департамента цифровой трансформации ГАУ «ИТ-парк» Анна Баранова и руководитель группы проектов ОЭЗ «Алабуга» Данила Воронин. Модератором вебинара станет замминистра промышленности и торговли РТ Тимур Саматов.

Начало вебинара запланировано на 10.00, участие бесплатное. Все желающие смогут присоединиться к трансляции по ссылке.