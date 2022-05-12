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Общество
12 мая 2022  18:00

Эксперты расскажут татарстанцам, как защитить свои конституционные права и свободы

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17 мая в Татарстане состоится прием для профилактики нарушений конституционных прав и свобод граждан. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в РТ.

На вопросы татарстанцев ответят омбудсмен в РТ Сария Сабурская, руководитель Главного бюро медико-социальной экспертизы РФ по РТ, и.о. региональным отделением Фонда социального страхования РФ по РТ, а также представители Минздрава республики.

Мероприятие начнется в 14.00 в доме №61 по улице Карла Маркса. Запись на прием осуществляется по номеру +7(843)236-41-80.

#прием граждан
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