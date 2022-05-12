Эксперты расскажут татарстанцам, как защитить свои конституционные права и свободы

17 мая в Татарстане состоится прием для профилактики нарушений конституционных прав и свобод граждан. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в РТ.

На вопросы татарстанцев ответят омбудсмен в РТ Сария Сабурская, руководитель Главного бюро медико-социальной экспертизы РФ по РТ, и.о. региональным отделением Фонда социального страхования РФ по РТ, а также представители Минздрава республики.

Мероприятие начнется в 14.00 в доме №61 по улице Карла Маркса. Запись на прием осуществляется по номеру +7(843)236-41-80.