Эксперты расскажут об особенностях управления многоквартирными домами в Татарстане

Татарстанцы смогут узнать об управлении многоквартирными домами, в том числе об ответственности управляющих организаций и собственников жилья. Горячая линия состоится в Общественной палате РТ завтра, 12 ноября.

На вопросы жителей республики будут отвечать члены комиссии Общественной палаты РТ по общественному контролю, специалисты Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ, представители Госжилинспекции РТ и Комитета ЖКХ Казани.

Консультации будут проводиться с 10 утра до полудня. Задать вопрос можно по номеру горячей линии 8 (800) 350-44-72.