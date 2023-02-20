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Эксперты расскажут казанцам о работе зооволонтеров и приютах для бездомных животных
22 февраля в резиденции «Штаб» пройдет лекция «5 принципов зооволонтерства и почему репосты в соцсетях правда работают». На ней посетители узнают, как в социальных сетях освещать проблемы, связанные с животными, и чем занимаются зооволонтеры.
Также казанцам расскажут, какие на сегодня в Казани есть приюты для бездомных животных, и какая им требуется помощь. Занятие проведет специалист по работе с партнерами волонтерского движения «Лапа» Юлия Сазонова, сообщают организаторы.
Лекция пройдет по адресу: ул.Татарстан, 20, начало – в 19.00. Вход по предварительной регистрации.
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