Эксперты расскажут казанцам о работе зооволонтеров и приютах для бездомных животных

22 февраля в резиденции «Штаб» пройдет лекция «5 принципов зооволонтерства и почему репосты в соцсетях правда работают». На ней посетители узнают, как в социальных сетях освещать проблемы, связанные с животными, и чем занимаются зооволонтеры.

Также казанцам расскажут, какие на сегодня в Казани есть приюты для бездомных животных, и какая им требуется помощь. Занятие проведет специалист по работе с партнерами волонтерского движения «Лапа» Юлия Сазонова, сообщают организаторы.

Лекция пройдет по адресу: ул.Татарстан, 20, начало – в 19.00. Вход по предварительной регистрации.