Эксперты расскажут детям в лагерях Татарстана, как противостоять буллингу и вербовке

В Татарстане внедряют мастер-классы в детских оздоровительных лагерях республики. На них детям расскажут о борьбе с буллингом, противодействии терроризму, а также обучат навыкам профайлинга – выявления подозрительных действий в общественных местах. Об этом на пресс-конференции «Татар-информа» о противодействии экстремизму и терроризму рассказала заместитель председателя Экспертного совета антитеррористической комиссии в Татарстане, Анна Кондратьева.

«Подросткам тема профайлинга нравится, она для них становится интересной. Ключевой концепт экспертного совета – это вовлечь подростка в деятельность. Им нравится, когда они внутри, в процессе какого-то действия. Мы очень надеемся, что те мероприятия, которые мы запланировали, и те, которые уже реализованы, обязательно помогут вовлечь подростков в механизмы профилактики и просвещения. Своим примером они будут помогать нам выполнять эту важную стратегическую задачу по противодействию терроризму и экстремизму», – отметила Анна Кондратьева.

Напомним, сегодня в «Татар-информе» прошла пресс-конференция о мерах профилактики вовлечения подростков и молодежи в диверсионно-террористическую деятельность. Эксперты обсудили как уберечь подростков от пагубного влияния в мессенджерах и чем им это грозит.