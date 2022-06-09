Эксперты рассказали татарстанцам, выгодно ли брать отпуск в июне

В связи с празднованием Дня России жителей Казани в конце этой недели ожидают длительные выходные. Как это повлияет на зарплату и отпускные, разъяснили эксперты SuperJob.

«Длительные выходные в июне не скажутся на зарплате тех, кто работает на окладе. Если другие рабочие дни месяца будут полностью отработаны, работники получат оклад в полном размере», — сказано в сообщении.

Если в организации предусмотрены премии, то и они тоже должны быть выплачены в соответствии с установленными условиями. Согласно Трудовому кодексу РФ, работа 12 июня должна быть оплачена в повышенном размере.

Эксперты также ответили на вопрос, выгодно ли брать отпуск в июне. Они выразили мниние, что отдыхать выгоднее всего в те месяцы, в которых больше всего рабочих дней, поскольку оплата одного дня по среднему заработку будет выше, чем стоимость одного отработанного дня. Следуя этой логике, июнь можно считать «золотой серединой». Всего в этом месяце 168 рабочих часов. Это больше, чем в мае (144 часа), но меньше, чем в августе (184 часа). Следовательно использовать отпуск в июне более выгодно, чем в мае, но менее выгодно, чем в августе, резюмировали эксперты.

Если все же отпуск запланирован в июне, не стоит расстраиваться, ведь финансовые потери будут небольшими, поскольку в этом месяце всего один нерабочий праздничный день.