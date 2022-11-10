Эксперты рассказали, стоит ли ждать рост спроса на электросамокаты, сигвеи и моноколеса

С 1 марта 2023 года электросамокаты, сигвеи, моноколеса и прочие гироскутеры получают официальный статус – средства индивидуальной мобильности (СИМ). Именно с этой даты вступят в силу поправки в правила дорожного движения, которые утвердило Правительство России. Принесут ли эти правки спокойствия обычным пешеходам или людям уже сегодня необходимо прочно уяснить, что в пешие зоны пришли навсегда «быстрые пешеходы» на индивидуальных ускорителях? Помогут ли новые правила снизить травматизм? И когда стоит ожидать бурный рост спроса на подобный транспорт? На эти и другие вопросы ответили эксперты.

Напомним, в прошлом году в Казани стартовала реализация велогенплана, который предполагает появление 75 км велодорожек. А согласно Стратегии развития Казанки, в городе должно появиться 150 км новых и реновированных пешеходных маршрутов вдоль реки. Правила есть, но что же думают о таких нововведениях обычные пользователи и предприниматели?

Как чувствует себя бизнес СИМ, будет ли рост спроса и что вообще сейчас покупают горожане – на эти вопросы ответят предприниматели. За первым комментарием мы обратились к руководителю компании Elektro-mall Эльвиру Абзалову. Отметим, что в настоящее время Elektro-mall.ru – это один из крупнейших интернет-магазинов с товарами средств индивидуальной мобильности республики Татарстан.

- Эльвир Ильдарович, мы побывали в вашем шоу-руме и удивились количеству представленной электропродукции. Скажите, действительно ли так востребован данный транспорт и что чаще всего берут?

- Он и раньше был востребованный, большой процент горожан уже активно пользуется электротранспортом, сейчас каждый может подобрать себе транспорт под свой бюджет и требования. Чаще всего берут, электросамокаты с запасом хода 20-25 км с небольшой мощностью, на них проще учиться ездить. И они легче и доступнее по цене.

- А что вы будете продавать зимой? Ведь в это время года на самокатах уже не поездить…

- Частый вопрос с наступлением осени. Тут надо учитывать, что наша Россия большая, и есть много южных регионов, в которых можно эксплуатировать электросамокат круглый год. В снежные регионы мы доставляем электроснегоходы, электросноуборды, а также электроскутеры обладающие агрессивными покрышками для возможности передвижения по заснеженным дорогам и с каждым годом зимних «быстрых пешеходов» всё больше. Это бесшумный, практичный и не требующий дорогостоящего ремонта транспорт. Это отличное решение для загородных домов, кроме молодых райдеров огромное количество людей в возрасте выбирают электротранспорт чтобы в сельской местности добраться до магазина или до других жизненно важных для них мест и особенно актуальным это может быть зимой

- Эльвир Ильдарович, а что вы думаете про новые правила, которые вступят в силу в 2023 году?

- Инициатива хорошая, давно пора уже узаконить данный вид транспорта. Много конечно пробелов, здесь надо понимать и учитывать мнение всех участников движения.

-Эльвир Ильдарович, По вашему мнению, кто кому мешает – пешеходы СИМ или СИМ пешеходам?

Здесь все просто – мы все участники движения, и пора действительно уже понять, что «быстрые пешеходы» становятся нормой жизни. Намного проще не уступать друг другу дорогу, а мысленно поделить ее. Например, гораздо проще пешеходам, если нет велодорожек, держаться к краю дороги, а мы в свою очередь займем другую часть. Безопасность – прежде всего, поэтому было бы здорово, если бы и пешеходы начали носить светоотражающие наклейки. Даже если ты просто пешеход, то фонарик прикрепленный к поясу или одежде добавит +80 к личной безопасности.

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