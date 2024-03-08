Эксперты рассказали, почему Казань – одно из лучших мест для путешествий

Столица Татарстана является универсальным направлением для путешествий. Если у вас маленькие дети, то для них есть комплекс «Туган Авылым», где можно посетить мастер-класс по приготовлению эчпочмаков.

Также в Казани можно узнать историю казанских котов на пешеходной улице Баумана, а людей постарше город заинтересует своим Кремлем и Музеем изобразительных искусств, где хранят редкие гравюры, памятники древнерусской иконописи, работы Шишкина, Фешина, а также художников русского авангарда.

И, конечно, Казань славится своей национальной кухней: в модных бистро найдутся татарский казылык, чак-чак и другие блюда. Обо всем этом сообщили эксперты сервиса путешествий tutu, пишет Газета.ru.

Также они выделили в топе такие города, как Пятигорск. По их словам, в марте этот город отличается солнечной погодой, поэтому там уже можно погулять и полюбоваться горами и другими живописными местами. Если вы – поклонник спа, то город славится своим грязелечением, а если – поклонник литературы, то в Пятигорске много мест поэта Михаила Лермонтова: грот, рядом с которым он любил прогуливаться, домик, где писатель провел последние годы жизни, и знаменитое место дуэли. Также в городе есть «Ворота любви» на склоне Машука — это отличная смотровая площадка, откуда открываются прекрасные виды.

Замкнул топ-3 город Самара. Там можно погулять по историческому центру города, увидеть бункер Сталина и смотровую площадку «Вертолетка». Также туристов может заинтересовать Музей модерна — единственный музей в России, посвященном этому стилю в архитектуре, живописи и моде. Также в городе есть Литературный музей — усадьба семьи писателя Алексея Толстого.

В топ-5 эксперты включили Ростовскую и Кировскую области. В самом Кирове стоит заглянуть в Вятский палеонтологический музей. В Ростове-на-Дону есть колесо обозрения «Одно небо», которое считается одним из самых высоких в РФ. В Ростовской области следует посетить родину автора «Тихого Дона» Михаила Шолохова - станицу Вешенская и Новочеркасск (это родина донского казачества.